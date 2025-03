Le Premier ministre demande d’accélérer les investissements pour une croissance de 8% en 2025

>> Développement de la "colonne vertébrale" du transport public urbain

>> Concentrer les capitaux pour les projets clés et urgents

>> Le PM crée des équipes d'inspection pour accélérer les projets autoroutiers clés

Photo : VNA/CVN

S’adressant à la 16e réunion du Comité de pilotage de l’État pour les projets nationaux importants et les projets clés dans le secteur des transports dont il est président, le chef du gouvernement a demandé de mobiliser toutes les sources d’investissement publiques pour activer toutes les forces économiques et guider l’investissement privé. L’accent est mis sur le développement des infrastructures, l’une des trois percées stratégiques identifiées par le Parti et l’État.

Projets clés dans le secteur des transports

En 2025, de grands efforts sont nécessaires pour achever 3.000 kilomètres d’autoroutes dans tout le pays, a-t-il déclaré, soulignant d’autres objectifs comme la mise en service de projets d’aviation tels que l’aéroport international de Long Thành et le terminal 3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, ainsi que divers ports maritimes.

En outre, les efforts continueront de faire avancer la construction des autoroutes de liaison est-ouest et d’autres réseaux routiers, des chemins de fer urbains et des rocades à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Photo : VNA/CVN

Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné aux ministères, aux secteurs et aux localités de revoir la mise en œuvre des tâches et des solutions déjà assignées. Cela comprend l’évaluation de la préparation des investissements, les rapports d’étude de faisabilité, la sélection des entrepreneurs et la mise en œuvre des projets, en particulier le déblaiement des sites, le déplacement des infrastructures techniques, l’organisation des travaux, l’approvisionnement en matériaux de construction et le financement des projets.

Développement des infrastructures

En accordant une attention particulière aux défis liés à l’approvisionnement en matériaux de construction pour les projets, le chef du gouvernement a appelé à mettre fin à la pratique consistant à attribuer les carrières de matériaux de construction - biens publics et de l’État - à des entités privées, uniquement pour que l’État les rachète à des prix gonflés pour le développement des infrastructures.

Selon le ministère de la Construction, le pays met actuellement en œuvre 28 projets/composantes d’autoroutes d’une longueur totale d’environ 1.188 kilomètres, qui devraient être achevés cette année. Parmi ceux-ci, 16 projets s’étendant sur 786 kilomètres progressent comme prévu, tandis que les 12 autres, couvrant 402 kilomètres, sont toujours confrontés à des obstacles concernant le déblaiement du site et les matériaux de construction.

Photo : VNA/CVN

De plus, des rapports d’étude de préfaisabilité sont en cours de réalisation pour plusieurs projets comme le périphérique 4 de Hô Chi Minh-Ville, les autoroutes Tân Phu - Bao Lôc, Bao Lôc - Liên Khuong, Gia Nghia - Chon Thành et Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài. D’autres projets sont en cours de conception technique et de sélection d’entrepreneurs, notamment les autoroutes Ninh Binh - Hai Phong et Hoà Binh - Môc Châu.

Entre-temps, les travaux de construction de l’aéroport international de Long Thành, du terminal 3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât et de la ligne de métro Nhôn - Hanoï avancent.

La réunion s’est déroulée en présentiel et en distanciel reliant le siège du gouvernement à 44 provinces et villes qui mettent actuellement en œuvre des projets de transport clés.

VNA/CVN