Les voitures nationales à la conquête du marché international

Selon le Département de l’industrie, rele-vant du ministère de l’Industrie et du Commerce, les produits automobiles assemblés et fabriqués au Vietnam sont de plus en plus appréciés sur les marchés domestique et étranger et répondent bien aux normes élevées de nombreux pays importateurs.

Photo : VNA/CVN

Le groupe Thaco a réussi à exporter ses semi-remorques vers les États-Unis, tandis que la société Hyundai Thành Công a écoulé ses voitures en Thaïlande. Vinfast, quant à elle, a exporté un grand nombre de ses voitures électriques vers les États-Unis, le Canada et l’Indonésie.

Ce sont des signes positifs pour l’industrie automobile vietnamienne. Ces bons résultats témoignent des efforts des constructeurs dans l’amélioration de leur capacité de production et d’assemblage automobile pour se rapprocher progressivement des normes de qualité régionales et internationales. Cela permettra également aux entreprises nationales de participer de plus en plus profondément à la chaîne de valeur mondiale, selon le Département de l’industrie.

Promouvoir les exportations

D’après les experts, les exportations de voitures ne profitent pas seulement aux entreprises, mais contribuent également de manière significative à l’économie vietnamienne en stimulant le développement des industries de soutien. Cela permet d’améliorer la qualité des voitures locales, d’optimiser les coûts de production et d’offrir aux consommateurs des produits de meilleure qualité à des prix plus compétitifs.

D’après un représentant du groupe Thaco, 120 camions Kia Frontier K2500 ont été expédiés avec succès vers le Moyen-Orient. Cette réalisation constitue une avancée majeure pour l’entreprise, lui permettant de pénétrer un marché réputé pour ses normes de qualité rigoureuses.

Hyundai Thành Công (TC Motor) renforce sa présence sur le marché étranger. Son président Nguyên Anh Tuân a annoncé qu’après le succès des exportations de centaines de Hyundai Palisade vers la Thaïlande en 2024, l’entreprise prévoyait d’accroître significativement ses exportations de certains modèles en 2025.

Pour sa part, VinFast poursuit son expansion internationale avec le développement d’une version pour la conduite à droite de son modèle VF3 destinée au marché indonésien. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à explorer et à conquérir de nouveaux marchés à fort potentiel.

Thê Linh/CVN