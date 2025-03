Un plan pour équilibrer le commerce avec les principaux partenaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné un plan pour équilibrer les échanges commerciaux avec les principaux partenaires du Vietnam lors d'une réunion tenue le 8 mars pour discuter du paysage économique régional et international.

>> Le commerce vietnamo-américain frôle les 11 milliards d'USD en janvier

>> Forum d'affaires Asie du Sud-Est : le Vietnam souhaite développer ses échanges commerciaux

>> Le commerce extérieur croît de 12%

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de tirer efficacement parti des accords de libre-échange dont le Vietnam est signataire tout en promouvant les négociations et la signature de nouveaux pactes de libre-échange et accords de protection des investissements pour diversifier le marché et la chaîne d’approvisionnement.

Il a également demandé la révision des politiques fiscales pour une éventuelle modification si nécessaire et favoriser la coopération internationale dans tous les domaines, en particulier la haute technologie, l’innovation, la transformation numérique et d’autres domaines émergents.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé les ministères, les agences et les localités de créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers pour étendre la chaîne d’approvisionnement au Vietnam et d’aider le pays d’Asie du Sud-Est à s’engager davantage dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises étrangères.

Toutes les activités économiques, commerciales et d’investissement doivent être ouvertes et transparentes, a-t-il souligné, ajoutant que les autorités compétentes doivent accélérer l’inspection et le contrôle des marchandises importées.

VNA/CVN