Le leader du Parti, Tô Lâm, en visite de travail à Nam Dinh

Photos : VNA/CVN

La situation socio-économique de la province en 2024 a continué de progresser, avec des résultats globaux dans tous les domaines. Le PIB total et l’indice de production industrielle ont respectivement augmenté de 10,01% et 14,56%. Les recettes budgétaires de l'État ont atteint 14.828 milliards de dôngs (584,25 millions d'USD), enregistrant une hausse de 42% par rapport à 2023.

Le secrétaire général du Parti a exhorté la province à renforcer le rôle de direction du Parti, à renouveler ses méthodes de gouvernance et à garantir l'efficacité et la pertinence de ses actions, en phase avec la réalité, afin de répondre aux exigences de la direction globale du Parti dans la nouvelle période de développement. Il a également demandé à la province de mettre en œuvre des solutions résolues, synchrones et efficaces pour le développement socio-économique, avec l’objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres cette année.

Dans les années à venir, la province devra mobiliser tout le système politique et l’ensemble de la population pour participer activement à l'édification de la Nouvelle ruralité exemplaire. Elle devra aussi accorder une attention particulière au développement culturel et social, tout en promouvant la formation de ressources humaines de haute qualité.

Faisant appel au potentiel, aux atouts et à la tradition de la province, Tô Lâm s’est dit convaincu que Nam Dinh réussirait à accomplir les objectifs fixés, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et au développement rapide, durable et global du pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a remis aux autorités provinciales la décision du Premier ministre concernant la création de la zone économique de Ninh Co.

Le même jour, le secrétaire général du Parti Tô Lâm s’est rendu au site des reliques du temple Trân, situé dans le quartier de Lôc Vuong, ville de Nam Dinh, pour y offrir de l’encens en hommage aux rois Trân. Il a également rendu hommage à l’ancien secrétaire général du Parti Truong Chinh en son mémorial dans la commune de Xuân Hông, district de Xuân Truong, ainsi qu’au monument dédié à sa mémoire situé dans le bourg de Xuân Truong.

Né le 9 février 1907 dans le village de Hành Thiên, district de Xuân Truong, Truong Chinh, de son vrai nom Dang Xuân Khu, fut un dirigeant éminent de la révolution vietnamienne et un brillant disciple du Président Hô Chi Minh.

Le secrétaire général du Parti a également remis des cadeaux du Têt à la famille de Dinh Quôc Phong, résident du district de Xuân Truong et Héros des forces armées populaires.

Enfin, il s’est rendu sur le site du projet de Polyclinique de la province de Nam Dinh pour en inspecter l'avancée des travaux.

VNA/CVN