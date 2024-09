La province de Nam Dinh attire l'attention des investisseurs suisses

Le Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF) et l'ambassade du Vietnam en Suisse viennent d'organiser un séminaire intitulé "Nam Dinh : la prochaine destination des investissements suisses et européens au Vietnam".

L'ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phùng Thê Long, le vice-président du SVEF, Ivo Sieber, le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire de la province de Nam Dinh, Pham Dinh Nghi et de nombreux dirigeants d'entreprises de Suisse et d'Europe y ont participé.

Lors du séminaire, de nombreux avantages stratégiques de Nam Dinh, tels que les prix de location compétitifs de ses parcs industriels, une main-d'œuvre abondante avec des compétences et une efficacité de travail de plus en plus améliorées, ont été présentés.

En outre, Mai Van Quyêt, directeur du Service provincial du Plan et de l'Investissement de Nam Dinh, a présenté des incitations à l'investissement et le plan d'attraction des entreprises étrangères de la province.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Suisse, Petra Keil, représentante du groupe Syngenta, a déclaré que son unité possédait de nombreuses années d'expériences dans l'investissement, l'exploitation et le développement à Nam Dinh. En outre, les prix compétitifs de Nam Dinh en combinaison avec sa main-d'œuvre talentueuse, en ont fait un choix stratégique pour son groupe, a-t-elle partagé.

Pendant ce temps, Jing Lu, représentante de la société Energy Depot, a exprimé son intérêt pour le marché de l'énergie éolienne que vise Nam Dinh. Elle a déclaré que l'accent mis par Nam Dinh sur des domaines tels que la technologie et l'énergie est tout à fait cohérent avec les objectifs de développement de son entreprise.

L'ambassadeur Phùng Thê Long a affirmé que le Vietnam encourageait davantage d'entreprises suisses à explorer les opportunités à Nam Dinh, au Vietnam plus largement, et que le Forum économique Suisse - Vietnam s'engageait à accompagner les parties sur leur chemin du développement.

