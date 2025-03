VinFast classée parmi les 500 meilleures entreprises d'Asie-Pacifique par TIME

Lundi 10 mars, VinFast, principal fabricant automobile du Vietnam, a été classé au 101 e rang dans la liste des 500 meilleures entreprises d’Asie-Pacifique pour 2025, intitulée ASIA-PACIFIC'S BEST COMPANIES OF 2025, par le magazine américain TIME . VinFast est la seule entreprise vietnamienne figurant dans le top 200 de ce classement.

Photo : VNA/CVN

Basé à New York (États-Unis) et fort d'une histoire de 101 ans, TIME, un magazine mondial leader présent sur les cinq continents, est réputé pour façonner l’opinion publique grâce à une analyse approfondie des événements politiques, économiques, culturels et scientifiques.

Pour établir ce classement, TIME a collaboré avec la société allemande d'études de marché Statista pour collecter des données, mener des recherches et évaluer soigneusement les candidats selon trois critères : croissance des revenus, satisfaction des employés, analyse rigoureuse des facteurs ESG (environnement, société et gouvernance d'entreprise).

VinFast a obtenu un score global de 89,01, témoignant de sa croissance soutenue en termes de revenus, et a surpassé de nombreuses entreprises de renom dans le domaine de la "Durabilité". Cette performance exceptionnelle est le fruit de ses contributions significatives à la société, de ses efforts pour réduire les émissions de carbone et de son engagement envers la révolution verte mondiale.

De plus, son classement parmi les 100 meilleures entreprises en matière de satisfaction des employés démontre que VinFast a su instaurer un environnement de travail positif et cohérent. Cette réussite en fait un modèle commercial exemplaire, contribuant activement au développement socio-économique durable de la région Asie-Pacifique.

C'est la deuxième année consécutive que VinFast figure dans la liste de TIME. L'année dernière, l'entreprise était classée parmi les 100 entreprises les plus influentes au monde (Most Influential Companies 2024).

Selon Pham Sanh Châu, directeur général de VinFast Asia, le fait de figurer dans la liste des meilleures entreprises d’Asie-Pacifique pour 2025 témoigne des efforts inlassables de l'entreprise pour contribuer à la révolution mondiale des transports verts. "VinFast a étendu sa présence sur les marchés asiatiques, en proposant un écosystème +Pour un avenir vert+ complet et inclusif, générant ainsi une croissance des revenus, créant des opportunités et des environnements de travail attrayants pour les employés, affirmant notre responsabilité sociale et contribuant fortement au développement durable de la région", a-t-il précisé.

Après avoir solidement établi sa présence sur des marchés clés tels que le Vietnam, l'Amérique du Nord et l'Europe, VinFast poursuit son expansion sur de nouveaux marchés internationaux à fort potentiel. Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a marqué son entrée sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Inde, et a officiellement lancé et commencé à livrer une gamme diversifiée de véhicules utilitaires sport (SUV) électriques en Indonésie et aux Philippines, tout en développant activement son réseau de concessionnaires.

En Asie, VinFast continue de renforcer ses capacités de production avec l'inauguration de nouvelles usines de véhicules électriques en Indonésie et en Inde, contribuant ainsi à la création d'emplois locaux et au développement de l'industrie régionale des véhicules électriques. L'entreprise s'engage également dans des collaborations stratégiques avec des partenaires tels que GSM et V-GREEN, dans le but de construire et de développer un écosystème de transport complet et durable, axé sur la vision d'un "Avenir vert". Ces partenariats visent à accélérer la transition vers une mobilité propre et à offrir des solutions de transport innovantes et respectueuses de l'environnement à travers la région.

VNA/CVN