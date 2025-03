Mobilisation collective pour réaliser l’objectif de croissance en 2025

L’ambitieux objectif de croissance d’au moins de 8% cette année souligne l’engagement ferme du gouvernement et pose les bases d’une prospérité à long terme. Sa réalisation exige la détermination des autorités centrales et locales ainsi que de toute la population.

L’Assemblée nationale (XVe législature) a adopté le 19 février l’objectif de croissance économique en 2025 d’au moins 8%, contre 7,5% fixé auparavant, lors de sa récente 9e session extraordinaire. Un cap ambitieux !

Pour stimuler la dynamique économique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné trois avancées stratégiques : réforme institutionnelle, dévelo-ppement des infrastructures et amélioration des ressources humaines. Il a présenté une double approche de la croissance économique : revitaliser les moteurs traditionnels tels que l’investissement, l’exportation et la consommation, tout en accélérant les nouveaux moteurs grâce à la science, à la technologie et à l’innovation.

Reconnaissant les défis mondiaux, notamment les tensions commerciales et les incertitudes économiques, il a affirmé que le Vietnam devait agir de manière décisive. Il a insisté sur la nécessité de favoriser l’innovation dans les ministères, les entreprises et la société pour atteindre l’objectif de croissance. Il a également mis l’accent sur l’importance de stimuler la croissance du crédit, de proposer des incitations fiscales et tarifaires afin de soutenir les entreprises et les particuliers dans la production et le commerce.

Modernisation institutionnelle

La 9e session extraordinaire de l’Assemblée nationale marque le lancement d’une nouvelle phase de modernisation institutionnelle et de dynamisation économique, posant les bases d’un essor durable pour le Vietnam.

Selon le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, atteindre une croissance de 8% ou plus cette année est crucial pour permettre au Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres au cours de la période 2026-2030 et, à terme, d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure d’ici 2030. Il s’agit d’une orientation majeure du Parti, qui requiert des solutions globales de la part du pouvoir législatif, une mise en œuvre efficace par le gouvernement et un engagement fort des localités, a-t-il noté.

La clé pour atteindre cet objectif, a souligné Trân Thanh Mân, réside dans la promotion de la croissance du secteur privé, l’investissement privé représentant actuellement 55% de l’investissement social total. Les réformes institutionnelles sont essentielles pour renforcer la confiance des investisseurs.

Pour faciliter l’investissement privé, l’Assemblée nationale, lors de sa 7e session, a levé plusieurs obstacles en accélérant l’application des lois modifiées sur le foncier, l’immobilier, le logement et les institutions de crédit, en vigueur depuis le 1er août 2024. Ces changements législatifs fournissent une base solide au gouvernement pour stimuler la croissance économique au cours du second semestre de l’année dernière, en réalisant des progrès significatifs.

Lors de cette 9e session extraordinaire, l’Assemblée nationale a modifié la Loi sur la promulgation des documents juridiques, décentralisant considérablement le pouvoir d’élaboration des politiques au gouvernement et aux administrations locales. Dans ce cadre, elle se concentrera sur la législation globale, tandis que le gouvernement émettra des décrets et que les ministères seront responsables des circulaires.

Parmi les six tâches clés pour atteindre au moins 8% de croissance, le gouvernement a mis l’accent sur la résolution des problèmes, tels que projets bloqués, terrains publics inutilisés, litiges et affaires judiciaires prolongées. Bien qu’il s’agisse d’une orientation politique judicieuse, le plus haut législateur a souligné que sa mise en œuvre réussie nécessitera des efforts considérables. La réalisation de l’objectif de croissance exige la détermination du Parti, de l’État, des autorités centrales et locales, ainsi que de l’ensemble de la population. Ce n’est que par une mobilisation collective que cet objectif ambitieux pourra devenir une réalité.

Productivité, un moteur de développement

Après près de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau), le Vietnam a accédé au statut de pays à revenu intermédiaire et poursuit activement sa trajectoire d’industrialisation et de modernisation.

La Stratégie de développement socio-économique 2021-2030 du pays fixe un objectif ambitieux : une croissance annuelle moyenne de la productivité du travail supérieure à 6,5%. Pour y parvenir, le Vietnam mise sur l’innovation et l’adoption de technologies avancées afin d’améliorer la qualité de l’emploi et de stimuler la productivité.

La Résolution 57 du Politburo, qui vise à promouvoir la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, fixe l’objectif d’atteindre, d’ici 2030, un niveau avancé dans plusieurs domaines clés. Elle prévoit également que la contribution de la productivité globale des facteurs à la croissance économique dépasse 55%.

Selon le Dr. Trân Hâu Ngoc, vice-directeur de la Direction des normes, de la métrologie et de la qualité, la productivité du travail est un levier essentiel de la compétitivité économique. Dans la période 2016-2023, le Vietnam a enregistré une progression annuelle moyenne de 5,6% de la productivité du travail, se positionnant parmi les pays les plus performants d’Asie.

Cependant, des défis majeurs persistent. Le Dr. Indra Pradana Singawinata, secrétaire général de l’Organisation asiatique de la productivité (APO), souligne notamment le manque de main-d’œuvre qualifiée et l’insuffisance des investissements en recherche et développement. Selon lui, le Vietnam possède des atouts considérables pour accélérer sa productivité, grâce à la détermination de sa population, à sa stabilité politique et à son dynamisme économique.

Conscient de l’importance de cet enjeu, le gouvernement a mis en place un ensemble de mécanismes, de politiques et de programmes visant à stimuler la productivité. Parmi ceux-ci figurent le Programme national de soutien aux entreprises pour l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits et services (2021-2030) et le Programme national d’augmentation de la productivité du travail à l’horizon 2030. L’objectif de croissance est particulièrement crucial, car il détermine l’envergure de l’économie, le PIB par habitant et d’autres indicateurs essentiels.

Une longue marche vers la prospérité

Il est donc impératif de stimuler une croissance élevée et durable afin de concrétiser l’aspiration à bâtir une nation civilisée et dynamique dans la nouvelle ère, garantissant à la population une prospérité accrue, un bien-être renforcé et un bonheur durable.

En partageant des expériences internationales, le chef du gouvernement a souligné qu’en 1990, seules 34 économies étaient parvenues à sortir du piège des pays à revenu intermédiaire pour accéder au statut de pays à revenu élevé, tandis que 108 pays n’avaient pas encore franchi cette étape. En général, les économies ayant atteint ce statut ont maintenu un taux de croissance annuel moyen d’environ 10% pendant près de 30 ans.

Pour le Vietnam, depuis 1986, le taux de croissance moyen s’est établi à 6,4% par an. Ainsi, au cours des deux prochaines décennies, le pays devra accélérer son développement et réaliser des percées significatives pour atteindre son objectif stratégique de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Soulignant qu’il s’agit d’une tâche capitale pour l’ensemble du système politique, tous les secteurs, les localités, le monde des affaires et la population, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de concilier développement rapide et durable. Il a mis en avant l’importance de maintenir une croissance élevée et continue, de préserver la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation, d’assurer les grands équilibres et de garantir le bien-être social, tout en promouvant un environnement durable, vert et agréable.L’horizon du rattrapage écono-mique est semé d’obstacles. Les défis à relever sont nom-breux pour réussir le pari de la prospérité.

