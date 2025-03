Nam Dinh s'efforce d'éliminer toutes les maisons temporaires et délabrées

Photo : XD/CVN

Actuellement, dans les trois districts de Xuân Truong, Truc Ninh et Nghia Hung, il n'y a plus des maisons temporaires ou délabrées. Les six districts et ville restants ont approuvé la liste de 292 ménages pauvres et quasi-pauvres, demandant un soutien pour la construction, la rénovation et la réparation de logements. Le budget prévu devrait être d’environ 13 milliards de dôngs (plus de 509.000 dollars).

À cette occasion, Pham Dinh Nghi a salué les efforts de tous les niveaux, secteurs et localités dans la mise en oeuvre du programme d'élimination des maisons temporaires et délabrées.

Il a indiqué que dans les temps à venir, tous les niveaux, secteurs et localités devraient redoubler leurs efforts, renforcer l'information sur le contenu, la signification et l'humanité du programme, mobiliser la participation des organisations et des individus à ce programme, ce pour parvenir à l’objectif d’éliminer les 292 maisons temporaires et délabrées avant le 1er juillet 2025.

Nam Dinh compte 1.573 ménages de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et ayant des difficultés de logement, en vertu de la décision N° 21/2024/QD-TTg du 22 novembre 2024 du Premier ministre. Le budget de soutien devrait s'élever à environ 62 milliards de dôngs provenant du budget central.

