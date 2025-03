Earth Hour 2025 : Hanoï organisera des événements pour sensibiliser à la transition énergétique

>> La transition énergétique, un enjeu majeur pour le Vietnam

>> Transition énergétique : la BEI soutiendra le Vietnam avec des prêts préférentiels

Photo : VNA/CVN

Cette année, l'événement attirera des milliers de participants avec diverses activités stimulantes.

L'édition 2025 de l'événement Earth Hour au Vietnam rassemblera une multitude d'entreprises et d'organisations des secteurs de l'énergie et de l'environnement. Ces acteurs clés se réuniront au sein des espaces d'interaction communautaire, offrant une plateforme unique pour présenter leurs technologies et produits de pointe. Cette vitrine d'innovations soulignera l'engagement indéfectible du Vietnam en faveur du développement et de la promotion des énergies propres, pilier essentiel d'un avenir durable.

Au-delà des présentations technologiques, l'événement proposera une panoplie d'activités interactives et captivantes, conçues pour engager le public de manière ludique et éducative. L'un des points forts sera sans aucun doute l'espace d'accueil créatif, où les visiteurs pourront découvrir une maquette d'un balcon d'une ancienne maison hanoïenne, équipée de panneaux photovoltaïques. Cette installation visuellement saisissante servira de support pédagogique, illustrant concrètement l'intégration des énergies renouvelables dans les habitations urbaines. L'objectif est clair : encourager les habitants à adopter l'énergie solaire en installant des panneaux sur leurs propres balcons, contribuant ainsi à la transition énergétique à l'échelle locale.

Mouvement Vert

Les expressions artistiques occuperont également une place de choix lors de cette édition, suscitant l'enthousiasme et la participation active du public. Le flashmob "Mouvement Vert", orchestré par des étudiants issus de diverses universités, notamment des filières techniques et énergétiques, insufflera une énergie contagieuse à l'événement. Leurs chorégraphies dynamiques et entraînantes véhiculeront des messages forts sur la protection de l'environnement et le développement durable, tout en invitant le public à se joindre à la danse, créant ainsi une atmosphère conviviale et stimulante. Les étudiants déploieront également leurs talents à travers d'autres performances artistiques remarquables, prolongeant ainsi la diffusion d'un mode de vie écologique et responsable.

Photo : VNA/CVN

Un autre moment fort de l'événement sera la découverte de vélos générateurs d'électricité. Les participants auront l'opportunité de découvrir de manière concrète et ludique comment l'énergie propre peut être produite. En pédalant sur des vélos spécialement conçus, ils rechargeront non seulement des téléphones portables, mais alimenteront également un panneau LED affichant les slogans de l'événement. Cette expérience interactive permettra de sensibiliser le public à la production d'énergie renouvelable de manière tangible. Pour ajouter une dimension compétitive et divertissante, les organisateurs récompenseront la personne qui pédalera le plus vite et le plus longtemps, transformant ainsi l'apprentissage en un défi stimulant.

L'événement sera organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce de Hanoï et AT Media, en collaboration avec l'Organisation allemande de coopération internationale (GIZ) et le Partenariat pour la transition énergétique en Asie du Sud-Est (ETP), sous l'égide du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). Il se déroulera de 09h00 à 14h00 le même jour.

Ayant pour thème "Transition verte - Avenir vert", le programme vise à sensibiliser le public aux économies d'énergie, à la protection de l'environnement et à la promotion d'une transition énergétique durable au Vietnam.

L'événement "Earth Hour 2025" est non seulement une campagne de sensibilisation, mais aussi un espace de connexion au sein de la communauté et de promotion d'actions concrètes pour un avenir vert et durable.

VNA/CVN