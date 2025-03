Le Vietnam prolonge l'exemption de visa pour les citoyens de 12 pays jusqu'en 2028

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien a publié la Résolution n°44, datée du 7 mars, accordant l’exemption de visa aux citoyens d’Allemagne, de France, d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de Russie, du Japon, de République de Corée, du Danemark, de Suède, de Norvège et de Finlande.

Conformément à cette résolution, les citoyens de ces pays peuvent séjourner au Vietnam pendant 45 jours à compter de la date d’entrée, indépendamment du type de passeport ou du motif de leur visite, sous réserve de remplir les conditions d’entrée fixées par la législation vietnamienne. Cette politique d’exemption de visa sera en vigueur du 15 mars 2025 au 14 mars 2028 et pourra être prolongée conformément aux réglementations en vigueur.

Auparavant, les citoyens des 12 pays susmentionnés bénéficiaient déjà d’une exemption de visa de 45 jours en vertu des Résolutions n°32 (2022) et n°128 (2023) du gouvernement, qui ont expiré le 15 mars 2025.

Cette nouvelle mesure s’inscrit dans la stratégie du gouvernement vietnamien visant à faciliter les procédures de visa afin de dynamiser le tourisme. Lors des réunions gouvernementales de février et de mars, le Premier ministre a demandé aux ministères des Affaires étrangères, de la Police, ainsi qu’à celui de la Culture, des Sports et du Tourisme, d’étudier des politiques de visa adaptées, en particulier pour les pays partenaires historiques. L’objectif est d’élargir l’exemption de visa à d’autres nationalités et à certaines catégories de voyageurs, notamment les milliardaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

En début d’année, les citoyens de Pologne, de Tchéquie et de Suisse ont également bénéficié d’une exemption unilatérale de visa, applicable du 1er mars au 31 décembre 2025. Ces visiteurs peuvent séjourner au Vietnam pendant 45 jours à des fins touristiques, sous réserve de voyager via des agences de voyage internationales vietnamiennes et de remplir les conditions d’entrée prévues par la loi.

En 2024, le tourisme vietnamien a presque retrouvé son niveau d’avant la pandémie, avec 17,6 millions de visiteurs internationaux, se rapprochant du record de 18 millions atteint en 2019. En 2025, le Vietnam vise entre 22 et 23 millions de visiteurs étrangers. Au cours des deux premiers mois de l’année, près de 4 millions de touristes internationaux ont déjà visité le pays, selon les données de l'Office des statistiques.

Thao Nguyên/CVN