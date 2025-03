Modernisation des infrastructures à Kiên Giang en vue de l’APEC 2027

Pour accueillir la Semaine des hauts dirigeants de l'APEC 2027, la province de Kiên Giang (Sud) a entrepris de manière proactive la construction et la modernisation de nombreux projets et infrastructures clés, notamment : l’extension de l’aéroport international de Phu Quôc au niveau 4E, l’agrandissement du port maritime international d’An Thoi sur une superficie de 100 ha, l’investissement dans des lacs et des usines de traitement de l’eau, la rénovation de la rivière Duong Dông, ainsi que la construction d’usines de traitement des eaux usées et des déchets ménagers.