Vingt-deux personnes poursuivies pour avoir participé à un réseau de blanchiment d'argent

Parmi les personnes inculpées, six femmes et seize hommes, figurent les meneurs Phan Thi Be, 29 ans, et Lê Van Diêp, 27 ans, tous deux domiciliés dans la province de Hà Tinh (Centre). Parmi les autres suspects se trouvent Nguyên Ngoc Nam Nhi, 21 ans, Huynh My Nhân, 24 ans, Vu Xuân Tuân Anh, 22 ans, Duong Thi Yên Nhi, 21 ans, et Nguyên Ngoc Diêu Hiên, 20 ans.

Photo : VNA/CVN

Cette action fait suite à une précédente opération réussie de la police provinciale, qui avait permis l'arrestation de 23 individus liés à des organisations criminelles high-tech opérant depuis le Cambodge via le cyberespace.

Les autorités ont déterminé que ces suspects faisaient partie d'un réseau criminel plus vaste, placé sous le contrôle d'agents basés à l'étranger. Ils auraient ouvert des dizaines de comptes bancaires pour faire circuler des fonds illégaux, principalement destinés à financer la fraude en ligne, les jeux d'argent et le trafic de marchandises interdites.

L'argent provenant de ces activités était ensuite blanchi par le biais de multiples transactions visant à le légitimer avant d'être transféré à l'étranger. Toutes les transactions et communications étaient masquées grâce à des systèmes de sécurité sophistiqués afin d'échapper à la détection des autorités.

Une enquête approfondie est en cours.

VNA/CVN