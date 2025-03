Hanoï prévoit de construire de vastes espaces publics autour du lac Hoàn Kiêm

Le Comité populaire de Hanoï a présenté lundi 17 mars au Comité municipal du Parti un rapport sur les projets de rénovation et d’amélioration des espaces publics autour du lac Hoàn Kiêm, axés sur l’aménagement d’une nouvelle place et d’un parc.

Le projet proposé couvrira une superficie d’environ 2,14 ha à l’est du lac Hoàn Kiêm. Le projet sera situé à l’ouest, en bordure du lac, au nord, à proximité de zones résidentielles, à l’est, le long de la rue Ly Thai Tô et au sud, face à la rue Trân Nguyên Han.

Photo : VNA/CVN

Un rapport du Comité du Parti de l’arrondissement de Hoàn Kiêm indique que 47 propriétaires fonciers sont impliqués dans le quartier, dont 12 organisations, organismes gouvernementaux et entreprises, tels que le Département de la culture et des sports de Hanoï, la Compagnie d’électricité de Hanoï, l’Institut de littérature, ainsi que plusieurs autres entités, dont l’Association des aveugles de Hanoi et un hôtel local.

Par ailleurs, 35 ménages vivent dans le quartier, dont 23 détiennent des certificats d’occupation du sol, 2 ont des contrats de location avec la Compagnie de développement et de gestion du logement de Hanoï, et deux ménages sont sous gestion, mais sans contrat de location. Le Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm examine et met à jour les informations concernant ces propriétés.

Plusieurs bâtiments de valeur architecturale sont présents dans le quartier, dont l’Institut de Littérature, classé villa de groupe 2, et deux bâtiments de la Compagnie d’électricité de Hanoï, classés villas de groupe 3. Le bâtiment du Département de la culture et la "Nhà Dèn" (Maison de l’électricité), ainsi qu’une statue du président Hô Chi Minh, sont également des structures importantes dont la préservation est envisagée.

Récemment, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Duong Duc Tuân, a présidé plusieurs réunions et émis des directives concernant la planification et le développement du secteur du lac Hoàn Kiêm.

La municipalité accorde la priorité à ce projet, avec pour objectif d’achever la première phase d’aménagement avant les célébrations de la Fête nationale, le 2 septembre. Ce projet devrait contribuer de manière significative à l’objectif de croissance économique de 8% fixé par Hanoï en 2025.

Photo : VNA/CVN

La ville a insisté sur la nécessité d’une approche de "voie verte" pour garantir le bon déroulement du projet et éviter les retards habituels des projets d’investissement public. Ce plan prévoit simultanément l’ajustement du zonage des zones urbaines entourant le lac Hoàn Kiêm et l’élaboration de plans architecturaux détaillés pour le développement de la zone est.

La vision architecturale de la nouvelle place et du nouveau parc vise notamment à créer un espace public privilégié préservant la valeur culturelle et historique du secteur. Cela comprend l’étude et la protection des structures architecturales de valeur, telles que celles liées à l’histoire révolutionnaire, afin de garantir leur intégration au nouveau développement dans le respect du patrimoine local.

Les prochaines étapes du projet comprennent la finalisation des propositions de planification et d’architecture d’ici la mi-avril 2025, conformément à la résolution de l’Assemblée nationale sur le développement des réseaux ferroviaires urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, en particulier autour de la zone de la station TOD (développement axé sur le transport en commun) de la nouvelle ligne de métro.

VNA/CVN