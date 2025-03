Environnement

Hô Chi Minh-Ville inaugure la digue et l'écluse anti-marée du ruisseau Câu Sâp

Lancé le 31 octobre 2022, ce projet d'envergure a bénéficié d'un investissement total de 236,87 milliards de dôngs, dont 130,8 milliards destinés à l'indemnisation et à la libération des terrains, et 82,3 milliards alloués à la construction. Après plus de deux ans de travaux, l'infrastructure est désormais achevée et mise en service.

Ce projet comprend plusieurs ouvrages majeurs : une écluse ouverte en béton armé dotée d'une porte de vanne de 15 mètres de large, fonctionnant grâce à un vérin hydraulique commandé sur site et à distance via le système SCADA de surveillance et de collecte de données ; une digue de 563 mètres reliant la rivière Cần Giuộc au pont Cầu Sập, avec une voie de circulation de 3,5 mètres de large ; un pont technique en béton armé de 18 mètres de long sur 2 mètres de large ; un bâtiment de gestion et d'exploitation à deux niveaux couvrant une surface totale de 96 mètres carrés ; ainsi qu'un système d'exploitation comprenant un poste de transformation de 160 KVA et un groupe électrogène de secours de même capacité.

Lors de la cérémonie, M. Nguyên Hoàng Anh Dung, directeur adjoint du Comité de gestion des projets d'investissement en infrastructures urbaines de Hô Chi Minh-Ville, a souligné l'importance de cette réalisation : "Ce projet vise à prévenir les inondations dues aux marées dans le quartier 7 (8e arrondissement) et la commune de Phong Phú (district de Bình Chánh), tout en s'inscrivant dans le cadre du programme de lutte contre les inondations de Hô Chi Minh-Ville, prenant en compte les impacts du changement climatique (phase 1)."

Il a également salué le soutien des autorités locales et des habitants, qui ont permis de mener à bien les travaux dans le respect des délais et des standards de qualité. L'achèvement de cette infrastructure représente une avancée majeure pour la lutte contre les inondations, l'amélioration des infrastructures urbaines et la modernisation du 8e arrondissement, en parfaite adéquation avec les orientations de développement de la ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN