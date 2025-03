Quarante et un accusés poursuivis dans l’affaire du groupe Phuc Son

L’Agence de sécurité et d’enquête du ministère de la Police a finalisé une enquête recommandant la poursuite de 41 accusés pour leur implication dans une affaire de violation des règles de comptabilité et d’appel d’offres ayant entraîné de graves conséquences ; de versement et d’acceptation de pots-de-vin ; d’abus de position et de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions ; et d’abus d’influence sur des personnes occupant des postes de pouvoir à des fins personnelles, au sein du groupe Phuc Son et dans les provinces concernées.

Nguyên Van Hâu (également connu sous le nom de Hâu "Phao"), président-directeur général du groupe Phuc Son, a été poursuivi pour violation des réglementations comptables et d’appel d’offres ayant entraîné de graves conséquences, et pour corruption.

Photo : Công Ly/CVN

Neuf accusés seront poursuivis pour corruption, dont Hoàng Thi Thuy Lan, ancienne secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Phuc ; Lê Duy Thành, ancien président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc ; Pham Hoàng Anh, ancien vice-secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Phuc ; Nguyên Van Khuoc, ancien vice-président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc ; Cao Khoa, ancien président du Comité populaire de la province de Quang Ngai ; et Lê Viêt Chu, ancien secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ngai.

Pham Van Vong, ancien secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Phuc ; Les anciens secrétaires du Comité du Parti de la province de Phu Tho, Ngô Duc Vuong et Nguyên Doan Khanh, l’ancien président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc, Phùng Quang Hung, et l’ancien vice-président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc, Hà Hoà Binh, seront poursuivis pour abus de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions.

Selon les enquêteurs, Hâu et d’autres prévenus sont accusés d’avoir enfreint la loi dans le cadre de plusieurs projets d’infrastructures et d’immobiliers, ainsi que d’appels d’offres, dans les provinces de Vinh Phuc, Quang Ngai, Phu Tho et Vinh Long.

Hau a rencontré et versé des pots-de-vin à d’anciens responsables de Vinh Phuc afin d’asseoir leur influence. Ces responsables ont abusé de leur pouvoir pour diriger, intervenir et faciliter illégalement la nomination de la société de Hâu comme investisseur, ainsi que pour approuver les attributions de terrains et les ajustements de projets.

Les enquêteurs ont également découvert que Hâu et d’autres accusés avaient versé et reçu des pots-de-vin, enfreint les règles d’appel d’offres, entraînant de graves conséquences pour deux appels d’offres concernant la route de la rive sud de la rivière Trà Khuc et un projet de modernisation de la route nationale 1 à Quang Ngai.

Par ailleurs, Dang Trung Hoành, ancien chef du bureau du comité du Parti du district de Mang Thit, dans la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong, a reçu des pots-de-vin de Hâu sous couvert d’activités caritatives.

VNA/CVN