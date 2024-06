Expériences internationales sur l’application des droits d’auteur au Vietnam

Une bonne occasion pour les participants de mettre à jour la situation de la protection et de l'application des droits d'auteur, en particulier dans l'environnement numérique de chaque pays et région.

Photo : Tô quôc/CVN

Lors de l'événement, ils ont partagé les tendances en matière d'élaboration de politiques ; des solutions technologiques visant à répondre aux atteintes au droit d'auteur et à la réglementation relative à l'environnement numérique ; des expériences de coopération en la matière dans les temps à venir.

S'exprimant lors de la réunion, Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, a déclaré que la créativité dans l'environnement numérique avait ouvert de nombreuses opportunités, donné naissance à de nouveaux outils et généré de nouveaux environnements de stockage, méthodes de distribution et formes d'exploitation et d'utilisation d'œuvres, de spectacles, d'enregistrements audio-vidéo et de programmes diffusés.

La création de contenu numérique affirme progressivement son rôle et sa position, et est considérée comme une nouvelle terre potentielle pour les entreprises, les producteurs de contenu, les organisations, les individus et les marques dans le monde, a-t-il ajouté.

Il a souligné la nécessité pour chaque pays et organisation internationale, ainsi que pour les titulaires de droits d'auteur, de coopérer, de se coordonner étroitement et de partager rapidement pour la protection des droits d'auteur.

Le Vietnam mène des recherches sur l'adhésion au Traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles et a participé activement aux séances de discussion du Comité permanent du droit d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en vue de contribuer aux projets d'instruments juridiques internationaux sur le droit d'auteur dans le cadre des agendas de l'OMPI, a-t-il partagé.

Il s'agit également d'actions spécifiques qui contribuent à la mise en œuvre de la politique du Vietnam de participation proactive à la transformation numérique et à l'intégration internationale, a-t-il précisé.

Le couloir juridique du droit d'auteur au Vietnam s'améliore de plus en plus car le pays a pour objectif de développer ses industries culturelles. La protection des droits d'auteur est un facteur essentiel pour construire une industrie culturelle saine et compétitive, contribuant ainsi à l'augmentation du produit intérieur brut et de la valeur des exportations du pays, a-t-il indiqué.

Du 17 au 21 juin, les participants débattront des systèmes d'application des droits d'auteur des pays participant à l'événement, de la valeur des droits de l'auteur et de la contribution des industries créatives à l'économie, ainsi que de la lutte contre les méthodes courantes de violation du droit d'auteur en ligne. Une série d'activités d'échange et de présentation de la culture vietnamienne sera également organisée dans le cadre de la conférence.

VNA/CVN