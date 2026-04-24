Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers développements en lien avec les tensions au Moyen-Orient jeudi 23 avril.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Trump annonce une prolongation du cessez-le-feu au Liban de "trois semaines"

Donald Trump a annoncé jeudi 23 avril une prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui venait à expiration dimanche 19 avril, de "trois semaines", à l'issue de pourparlers entre Israël et le Liban à la Maison Blanche.

Le président américain a ensuite affirmé qu'il y avait une "très bonne chance" de parvenir à un accord de paix entre les deux pays dès cette année.

Le Hezbollah avait annoncé plus tôt avoir tiré des roquettes sur le Nord d'Israël en réponse aux "violations" du cessez-le-feu par l'armée israélienne.

Explosions à Téhéran, le système de défense antiaérienne activé

Des explosions ont retenti jeudi soir 23 avril à Téhéran, où le système de défense antiaérienne a été activé, ont rapporté des médias iraniens pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec les États-Unis, le 8 avril.

Une source sécuritaire israélienne a assuré à l'AFP que l'armée israélienne n'était pas en train d'attaquer l'Iran.

Les cours du pétrole bondissent de plus de 5% avec le regain de tensions en Iran

Les cours du pétrole ont fait le grand écart jeudi 23 avril pour finalement terminer en hausse, après de nouvelles explosions à Téhéran et en l'absence de perspective de reprise des discussions entre Américains et Iraniens.

À la clôture jeudi 23 avril, le prix du baril de Brent de la mer du Nord se maintient au-dessus du seuil symbolique des 100 dollars, progressant de 3,10% à 105,07 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juin, a avancé de 3,11% à 95,85 dollars.

Trump assure avoir "tout le temps du monde" concernant l'Iran

Donald Trump a assuré qu'il avait "tout le temps du monde" concernant le conflit au Moyen-Orient, au contraire de l'Iran selon lui, dans un message sur son réseau Truth Social.

"Il n'y aura d'accord que lorsque ce sera pertinent et bon pour les États-Unis, nos alliés et, en réalité, le reste du monde", a écrit le président américain.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le nouveau guide suprême iranien "gravement blessé" mais "vif d'esprit"

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a été grièvement blessé dans une frappe israélienne au début du conflit qui a tué son père, mais est "vif d'esprit et actif", rapporte le New York Times.

Dans un message sur X, Mojtaba Khamenei a dénoncé en retour les "opérations médiatiques de l'ennemi" qui "en ciblant les esprits du peuple, cherchent à saper l'unité et la sécurité nationales".

Trois morts dans une frappe israélienne sur le Sud du Liban

Une frappe israélienne a fait trois morts "dans le district de Nabatiyé", à plus de 30 km au Nord d'Israël dans le Sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

Une autre frappe menée à Yater, à plus de 4 km au Nord d'Israël, a fait deux blessés.

Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz

Donald Trump a publié plusieurs messages au ton agressif sur l'Iran, en disant en particulier avoir ordonné à la marine américaine d'"abattre" tous les bateaux "qui posent des mines" dans le détroit d'Ormuz.

Plans pour sécuriser le détroit d'Ormuz : Londres et Paris "confiants" sur "des progrès"

Le ministre britannique de la Défense John Healey et son homologue française Catherine Vautrin ont appelé les responsables militaires de différents pays réunis à Londres à aboutir à un plan conjoint pour sécuriser le détroit d'Ormuz, se disant "confiants" sur des "progrès".

L'armée américaine annonce avoir abordé un pétrolier sanctionné lié à l'Iran dans l'océan Indien

Le ministère américain de la Défense a annoncé avoir abordé et inspecté dans l'océan Indien un navire sous sanction transportant du pétrole iranien, la deuxième opération de ce type menée dans cette zone cette semaine.

AFP/VNA/CVN