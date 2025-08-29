Hô Chi Minh-Ville : "L'envergure d'une époque, façonnant l'avenir"

La vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thi Diêu Thuy, a présenté les préparatifs et les idées de la mégapole du Sud pour l'Exposition des réalisations nationales, placée sous le thème "80 ans de parcours vers l'Indépendance, la Liberté et le Bonheur".

Cette exposition se déroule du 28 août au 5 septembre, au Centre d'exposition du Vietnam à Dông Anh, Hanoï. Il s'agit d'une activité phare en l’honneur du 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre.

Locomotive économique et centre culturel, éducatif, scientifique et technologique du pays, Hô Chi Minh-Ville participe à cette exposition sur le thème "Hô Chi Minh-Ville - L'envergure d'une époque, façonnant l'avenir", transmettant le message "Fier du passé - Connecter l'avenir".

À cette occasion, un journaliste de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a interviewé Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, au sujet des préparatifs et des idées liées à cet événement important.

La ville prépare activement l'exposition des réalisations nationales, placée sous le thème "80 ans de parcours vers l'Indépendance, la Liberté et le Bonheur", à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre. En tant que principal moteur économique du pays, que présente Hô Chi Minh-Ville au public lors de cette exposition ?

La ville participe à l'exposition sur le thème "Hô Chi Minh-Ville - L'envergure d'une époque, façonnant l'avenir", transmettant le message "Fier du passé, Connecter l'avenir", avec la volonté de présenter et de recréer de manière générale et approfondie le parcours de plus de 300 ans de l'ancienne terre de Saïgon - Gia Dinh jusqu'à nos jours, associé à la fusion des provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu pour former une nouvelle Hô Chi Minh-Ville de grande envergure, tournée vers l'avenir.

Il s’agit d’une image de l'alliance entre tradition et modernité : Hô Chi Minh-Ville, au cœur du Sud, porte une mission pionnière et forte, tissant de nouveaux chapitres de son histoire avec un parcours d'expansion territoriale, de préservation, de construction et d'intégration.

L'exposition est une rencontre entre souvenirs et aspirations, tradition et innovation, l'âme de la terre du Sud "laborieuse mais héroïque" et une vision élargie : des traces de la reconquête des terres, les pages historiques de la résistance héroïque, en passant par le processus de Dôi moi (Renouveau), d'intégration et d'aspiration à l'essor.

Dans le contexte d'une intégration profonde, la coopération et l’expansion de l’espace de développement entre Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Bà Ria et Vung Tàu constituent une étape stratégique d'innovation, affirmant la vision d'une "super-ville" intelligente, verte et durable, imprégnée de l'identité du Sud et comparable aux grandes villes d'Asie du Sud-Est. Nous espérons que chaque visiteur de l'exposition pourra non seulement admirer les réalisations, mais aussi ressentir l'esprit indomptable, la loyauté et la créativité - des valeurs qui ont façonné l'identité de la ville de l'Oncle Hô.

Pourriez-vous nous indiquer quelles réalisations exceptionnelles de Hô Chi Minh-Ville sont présentées lors de l'exposition ?

Nous présentons des réalisations complètes dans tous les domaines, mais avec une attention particulière aux points forts et au symbolisme : dans le secteur économique, affirmation du rôle moteur et contribution significative au budget national ; réalisations dans les secteurs de haute technologie, des services financiers, de la logistique et du commerce international ; projets d'infrastructures stratégiques tels que les autoroutes, le métro et le port en eau profonde de Cai Mep - Thi Vai ; résultats en matière de coopération régionale et internationale.

Dans le secteur culturel et social : patrimoine culturel matériel et immatériel (don ca tài tu, cai luong, hat bôi, festivals folkloriques), institutions culturelles modernes, réalisations en matière d'éducation, de santé, de sécurité sociale et d'amélioration de la qualité de vie, modèles urbains de développement.

Dans le secteur des sciences et technologies : transformation numérique, intelligence artificielle, développement urbain intelligent, centres d'innovation, projets de recherche et d'application pour le développement durable. Dans le secteur de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères : la ville constitue une base stratégique solide, garantissant un environnement sûr et ordonné, une destination fiable pour la coopération internationale et un pôle attractif pour les investissements.

Tous ces contenus sont présentés à travers des artefacts, images, documents, documentaires et technologies interactives, offrant aux visiteurs une expérience complète.

Pourriez-vous nous parler des préparatifs de Hô Chi Minh-Ville pour cette importante campagne de communication et, plus particulièrement, des formes d'expression qui portent l'empreinte et l'identité uniques de cette ville portant le nom de l’Oncle Hô ?

Nous avons mis en œuvre de manière coordonnée le contenu, la conception et la technologie d'affichage, pour garantir les aspects scientifiques, esthétiques et efficaces de cette communication. Nous avons exploité la puissance du numérique pour présenter le parcours de l'histoire, de la reconquête des terres à la vision de l'avenir, en utilisant diverses technologies modernes afin de créer des expériences interactives, immersives et personnalisées pour les visiteurs. Hô Chi Minh-Ville propose à l'exposition une expérience numérique complète avec des contenus riches, une capacité de mise à jour flexible et une extension continue, reflétant ainsi sa position de centre de technologie, de créativité et d'innovation du pays. L'espace d'exposition se compose de quatre parties principales correspondant à quatre périodes historiques : Tout d'abord, l'exploration du Sud : recréer les traces de l'exploration, la construction des villages, l'aménagement des rues, l'ouverture de marchés et l'affirmation de la souveraineté sur de nouvelles terres. Ensuite, la longue résistance et la réunification du pays : retraçant les étapes importantes de la lutte héroïque contre le colonialisme et l'impérialisme à travers des images, objets et témoignages vivants. Troisièmement, cinquante ans de construction, d'innovation et de créativité : illustrant l'esprit "oser penser, oser agir", surmontant les difficultés et s'élevant avec la contribution des localités fusionnées. Enfin, l'ère de l'essor et de la vision d'avenir : présentation de la stratégie de développement de Hô Chi Minh-Ville vers une "super-ville" d'envergure régionale et mondiale.

La présentation combine harmonieusement les affichages traditionnels et les technologies multimédias (3D mapping, réalité virtuelle et augmentée, écrans interactifs, systèmes de questions-réponses par IA), créant un espace ouvert, accessible et porteur d’émotions et de fierté.

Les technologies numériques comprennent l’intelligence artificielle (assistant intelligent, contenu automatisé, système d’IA suggérant du contenu en fonction des itinéraires de visite personnalisés, traduction multilingue et reconnaissance vocale), écrans LED incurvés et transparents, hologrammes 3D avec interaction gestuelle, capteurs de mouvement, reconnaissance faciale et de foule pour ajuster le son et la lumière selon l’affluence, ainsi que des dispositifs de réalité virtuelle et augmentée.

Outre les espaces intérieurs, Hô Chi Minh-Ville a conçu des zones extérieures avec de forts éléments symboliques. Une immense carte florale, rappelant la géographie de la ville en expansion, comporte 168 emplacements représentant autant de nouveaux quartiers et zones spéciales ; chacun porte un symbole caractéristique de sa localité, reflétant une vision globale et un message de solidarité et de cohésion.

Un autre point fort est la montgolfière, symbole d’innovation et d’aspiration à aller toujours plus loin : depuis celle-ci, les visiteurs bénéficient d’une vue panoramique de l’exposition, rappelant la rue florale Nguyên Huê et inspirant l’image d’un quartier urbain moderne, intégré et ouvert sur le monde.

Enfin, des structures emblématiques telles que le quai de Nhà Rông, le marché de Thu Dâu Môt, le phare de Vung Tàu, la plateforme de forage BK21, ainsi que des stands dédiés à la gastronomie et aux produits typiques, composent un espace esthétique et vivant, associant lumière, couleur et technologies de projection, afin de créer un lieu de rencontre culturel et touristique attractif, largement relayé par les médias et les réseaux sociaux.

