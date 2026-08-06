Ski : la Suissesse Lara Gut-Behrami, triple médaillée olympique, annonce sa retraite

La skieuse suisse Lara Gut-Behrami, triple médaillée olympique et neuf fois médaillée aux Mondiaux, a annoncé mercredi 5 août avoir mis un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Tessinoise affiche un des plus beaux palmarès du ski helvétique et mondial après 18 saisons : trois médailles aux JO (une en or en super-G en 2022 et deux en bronze en descente en 2014 et en super-G en 2022).

Elle a remporté neuf médailles aux Championnats du monde, deux gros globes de cristal (2016 et 2024). Dans sa discipline de prédilection du super-G, Lara Gut-Berhami a collectionné six globes (2014, 2016, 2021, 2023, 2024 et 2025) et un en slalom géant (2024).

Au total, la skieuse affiche un total de 101 podiums en Coupe du monde, un de moins que la légendaire Vreni Schneider.

Gravement blessée en novembre à l'entraînement, elle avait mis fin à sa saison 2025-2026 et n'avait pu défendre son titre en super-G aux Jeux de Milan-Cortina.

"Je sais que le moment est venu: celui de ne plus chercher à repousser mes limites à tout prix, et d'imposer un certain rythme et des exigences à mon corps. Le ski est quelque chose de magique et de naturel pour moi ; essayer de forcer mon corps et mon esprit à endurer et à gérer la douleur reviendrait à ternir l'image que j'ai en moi de ce que j'ai fait avec tant de passion", a écrit Gut-Behrami dans une lettre reprise sur le site de la fédération.

AFP/VNA/CVN