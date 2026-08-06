Masters 1000 de Montréal : Zverev éliminé, Auger-Aliassime forfait

Le Masters 1000 de Montréal a perdu ses deux premières têtes de série en l'espace de quelques heures mercredi, lorsque l'Allemand Alexander Zverev et le Canadien Félix Auger-Aliassime ont tous deux quitté le tableau.

>> Tennis : Arthur Gea remporte à Los Cabos son premier titre ATP

>> Tennis : Taylor Fritz titré à Washington

>> Tennis: les soeurs Williams invitées pour le double à Cincinnati

Photo : AFP/VNA/CVN

Le récent champion de Roland-Garros, Alexander Zverev, a été battu 6-7 (3/7), 6-2, 6-4 par le Néerlandais Tallon Griekspoor mercredi 5 août lors de son entrée en lice.

L'Allemand, tête de série numéro un, finaliste le mois dernier à Wimbledon face à Jannik Sinner, a perdu son premier match depuis cette défaite, peu après que la tête de série numéro deux, Félix Auger-Aliassime, a été contrainte de déclarer forfait en raison d'une blessure au dos subie à l'entraînement lundi 3 août, lors de son tournoi à domicile.

Tallon Griekspoor, 69e mondial, a expédié Zverev, 3e au classement et exempté de premier tour, en deux heures et 34 minutes pour se hisser en troisième manche.

Il affrontera ensuite le vainqueur du match programmé plus tard entre l'Italien Matteo Arnaldi, tête de série N°30, et le Hongrois Fabian Marozsan.

Zverev avait atteint les demi-finales à l'Open d'Australie, à Indian Wells, à Miami, à Monte-Carlo et à Munich, puis s'était incliné face à Sinner en finale à Madrid avant de décrocher son premier titre du Grand Chelem en simple à Roland-Garros.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je ne m'attendais pas à bien jouer", a déclaré Zverev avant d'ajouter : "Je ne m'attendais pas non plus à jouer aussi mal, pour être honnête".

Le Montréalais Auger-Aliassime s'est montré surpris par son forfait. "Ça a été assez soudain. Je m'entraînais ici depuis deux semaines et je n'avais absolument aucun problème", a-t-il dit.

"Je pensais qu'au fil des jours les choses iraient mieux, mais j'ai essayé d'aller sur le court aujourd'hui, j'ai essayé de m'échauffer, et au final je ne pouvais pratiquement pas servir, donc il m'était impossible d'envisager de jouer", a-t-il déploré.

Les organisateurs du tournoi étaient déjà déçus en raison de l'absence du numéro un mondial Jannik Sinner et de Novak Djokovic avant même le début de la compétition.

"Je ne vais pas mentir, nous espérions que Félix allait gagner au moins quelques matchs ici à Montréal", a déclaré la directrice du tournoi, Valérie Tetreault.

"C'est clairement le joueur dont tout le monde parlait et les gens voulaient savoir quand il allait jouer", a-t-elle dit.

AFP/VNA/CVN