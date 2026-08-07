Foot : le Paris SG officialise l'arrivée de Maghnès Akliouche en provenance de Monaco

Le Paris SG a officialisé jeudi soir 6 août l'arrivée en provenance de l'AS Monaco du milieu offensif français Maghnès Akliouche, qui s'engage avec le club de la capitale jusqu'en 2031.

>> Foot : Roberto Mancini redevient sélectionneur de l'équipe d'Italie

>> Le PSG annonce le transfert définitif de Kolo Muani à la Juventus

>> Foot : Mohamed Salah à la conquête de la Turquie

Photo : AFP/VNA/CVN

Présent à la Coupe du monde avec les Bleus pour une entrée en jeu, le joueur de 24 ans, qui portera le numéro 11, constitue la première recrue majeure du club double champion d'Europe, qui a également recruté le tout jeune gardien italien Alessandro Longoni.

Le natif de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), cité dans le communiqué du club, a partagé son "immense fierté" de signer au PSG. "Ayant grandi en île-de-France, rejoindre un club aussi prestigieux représente énormément pour moi et pour ma famille", a-t-il souligné.

Selon L'Équipe et Le Parisien, Paris a déboursé 50 millions, bonus compris, pour s'offrir les services du joueur. Avec son arrivée, l'équipe de Luis Enrique se renforce offensivement, après les départs du Portugais Gonçalo Ramos à l'AC Milan et du Sud-Coréen Lee Kang-in à l'Atlético Madrid, alors que l'incertitude plane au-dessus de Bradley Barcola.

Akliouche était devenu un taulier à Monaco. Avec 3.425 minutes disputées en 43 matches, il a été le joueur le plus utilisé de l'effectif par Adi Hütter puis son successeur Sébastien Pocognoli, malgré quelques relâchements.

"Maghnès a des hauts et des bas, c'est assez perturbant dans l'analyse, reconnaissait l'entraîneur belge avant la double confrontation contre le PSG en Ligue des champions en février. Parfois, on se dit : +Quel joueur !+. À d'autres moments : +Il peut faire plus+."

Selon lui, la "saison frustrante" de l'international découlait alors d'un manque de domination collective: Akliouche travaillait plus défensivement, une tâche qu'il ne rechigne jamais à faire. À Paris, il continuera de la faire au sein d'une formation dominante.

"Il va me falloir être plus régulier et élever mon niveau : être tueur devant le but pour aider l'équipe, en marquant, en passant, assurait-il il y a un an. Je sais que je peux être plus efficace."

Pour sa dernière saison à Monaco, il a inscrit sept buts et offert onze passes décisives, toutes compétitions confondues, dans la lignée de la saison précédente: sept buts, douze passes décisives en 43 matches.

Mais comme il le disait dans une interview le 13 mars dernier : "La pression te pousse à élever ton niveau d'exigence, tant que tu sais la gérer. Je me la mets . Mais ça ne me dérange pas qu'on me pousse, qu'on soit plus dur avec moi. On attend beaucoup de moi. Je veux progresser pour pouvoir répondre aux exigences".

AFP/VNA/CVN