MotoGP : Marc Marquez intraitable au Sachsenring

Pole position et victoire en course sprint : l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) s'est montré intraitable samedi 11 juillet lors de la première journée du Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pas encore complètement remis de ses dernières opérations à l'épaule droite, le champion du monde en titre a surclassé la concurrence et réalisé une journée parfaite sur le tracé allemand, qui lui permet de grappiller des points précieux dans l'optique de conserver sa couronne.

Parti en pole, le champion du monde en titre a fait la course en tête de bout en bout et a devancé, comme lors des qualifications, son frère cadet Alex Marquez (Gresini) et l'Italien Fabio Di Giannantonio (VR46).

Même s'il n'a pas réussi à vraiment distancer ses adversaires, notamment son frère, de retour à son meilleur niveau seulement quelques semaines après un terrible accident, Marc Marquez n'a jamais tremblé pour autant et a décroché le 19e succès de sa carrière en sprint, un record.

"Alex a poussé très fort, il était très proche dans les derniers tours. Moi j'ai essayé de garder un rythme constant et j'ai cru qu'il allait me rattraper. On verra si on peut rééditer cela pour le Grand Prix demain (dimanche 12 juillet)", a déclaré le septuple champion du monde de MotoGP.

Surnommé "The King of the Ring" (le Roi du [Sachsen]Ring), Marc Marquez a confirmé qu'il était dans son jardin sur le tracé allemand où il visera dimanche un 13e succès, le 10e en MotoGP, ce qui lui permettrait d'égaler deux records détenus par la légende italienne Giacomo Agostini, à savoir le nombre de victoires dans une même épreuve (13) et le nombre de succès sur un même circuit dans la catégorie reine (10).

Un succès lui permettrait surtout de mettre la pression sur ses adversaires dans la course au titre. Relégué à plus de 100 points du leader d'alors, l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) mi-mai, Marquez est revenu à seulement 32 longueurs de son compatriote Jorge Martin (Aprilia), leader actuel, mais seulement sixième samedi et qui voit la menace se préciser.

Samedi, la série noire s'est poursuivie pour Bezzecchi, qui n'avait inscrit que 14 points lors des trois derniers week-ends, qui a de nouveau été victime d'une chute spectaculaire samedi et qui s'est fracturé la clavicule gauche.

Deux semaines après être tombé à près de 200 km/h aux Pays-Bas sans se blesser, le Transalpin a cette fois perdu l'arrière à plus de 130 km/h et est passé par-dessus son guidon (highside) avant de retomber lourdement sur la piste puis de rebondir plusieurs fois dans les graviers.

"Après la chute, Marco Bezzecchi a été emmené au centre médical du circuit où il a passé une radio qui a révélé une fracture complète et déplacée de la clavicule gauche. Ce type de fracture nécessite une intervention chirurgicale pour garantir une guérison optimale", a écrit Aprilia dans un communiqué.

En difficulté vendredi 10 juillet, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a bien rebondi samedi 11 juillet. Il a d'abord pris la deuxième place de la Q1, la première partie des qualifications, pour décrocher son billet pour la Q2 où il a signé un beau sixième chrono.

Au guidon d'une moto peu performante, le champion du monde 2021 est parvenu à arracher le point de la neuvième place lors du sprint et visera un nouveau Top 10 dimanche 12 juillet.

AFP/VNA/CVN