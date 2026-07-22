MotoGP : le Français Fabio Quartararo signe chez Honda pour deux saisons

Le pilote français de MotoGP, Fabio Quartararo, champion du monde 2021, s'est engagé pour deux saisons avec Honda, a informé mardi 21 juillet l'écurie japonaise, comme pressenti depuis plusieurs semaines.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après huit saisons chez Yamaha qui avait annoncé son départ il y a trois semaines, le Niçois de 27 ans va tenter de retrouver le devant de la scène chez l'autre constructeur nippon du plateau.

"Honda Racing Corporation (HRC) est heureux d'annoncer le recrutement de Fabio Quartararo pour les saisons 2027 et 2028 du championnat du monde MotoGP. Quartararo courra pour l'équipe d'usine Honda HRC alors que débute l'ère des 850cc en MotoGP en 2027", a indiqué la formation japonaise dans un communiqué.

L'arrivée de Quartararo chez Honda, annoncée par certains médias dès le début de l'année, ne faisait plus de doute depuis plusieurs semaines puisque toutes les autres écuries avaient officialisé leurs pilotes pour la saison prochaine.

Le constructeur japonais, en pleine reconstruction depuis le départ en 2024 de son pilote historique espagnol Marc Marquez, parti chez Ducati poursuivre sa moisson de victoires, mise sur "El Diablo" pour retrouver des couleurs.

La saison 2027 sera marquée par une nouvelle réglementation technique qui va faire baisser la cylindrée des motos de 1.000 à 850 cc, ce qui pourrait rebattre les cartes et mettre fin à la domination écrasante des constructeurs européens depuis quelques années, notamment Ducati et Aprilia.

Dégringolade

Actuellement en vacances, Quartararo n'a pas encore réagi officiellement, se contentant de poster un message de teasing - une photo de lui avec un filtre rouge, la couleur de Honda - sur son compte Instagram.

Arrivé en MotoGP en 2019 après deux saisons décevantes en Moto2 (13e en 2017 et 10e en 2018), Quartararo avait rapidement brillé en devenant en 2021 le premier Français sacré champion du monde dans la catégorie reine.

Mais après avoir atteint le Graal en 2021, la dégringolade a été aussi impressionnante que ne l'avait été son ascension. S'il avait encore lutté pour le titre en 2022 (2e), le Niçois a ensuite dû se contenter des seconds rôles (10e en 2023, 13e en 2024, 9e en 2025).

"Après huit saisons incroyables, le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma carrière. Je ressens désormais que c'est le bon moment pour relever un nouveau défi, découvrir de nouveaux horizons et entamer un nouveau chapitre avec une motivation intacte", avait déclaré le Français le 1er juillet dernier.

Honda a par ailleurs annoncé mardi 21 juillet la signature du Colombien David Alonso, champion du monde de Moto3 en 2024 et qui dispute actuellement le championnat de Moto2.

"Honda Racing Corporation (HRC) est heureux de confirmer le recrutement de David Alonso sur la base d'un contrat pluriannuel dans le championnat du monde MotoGP", a écrit la marque nippone dans un communiqué.

Honda n'a toutefois pas précisé si Alonso serait aux côtés de Quartararo dans l'écurie officielle, ou s'il évoluerait dans l'équipe satellite LCR avec l'autre Français, Johann Zarco.

Le Brésilien Diogo Moreira, qui réalise des débuts prometteurs en MotoGP cette saison chez LCR, pourrait en effet être promu dans l'équipe d'usine.

AFP/VNA/CVN