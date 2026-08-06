Tour Femmes : Vollering gagne, Reusser assure, Ferrand-Prévot s'écroule

La Néerlandaise Demi Vollering a remporté mercredi 5 août à Belleville-en-Beaujolais la 5 e étape du Tour de France Femmes en devançant au sprint la Suissesse Marlen Reusser, qui a conservé le maillot jaune, et la Polonaise Kasia Niewiadoma.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ces trois coureuses se sont isolées en tête en deux temps, sous l'impulsion de Vollering, dans les deux dernières des huit difficultés du jour, le Col de Durbize et Mont Brouilly, à 30 puis 10 kilomètres de la ligne.

Lauréate sortante, la Française Pauline Ferrand-Prévot a connu une mauvaise journée en terminant à deux minutes et demie de la vainqueure, perdant toute chance de réaliser le doublé.

Elle pointe désormais à la 17e place du classement à cinq minutes de la tête.

"Il ne faut pas se voiler la face: un tel écart, c'est irrécupérable", a concédé le Rémoise.

Vollering/Reusser/Niewiadoma : le trio de tête de cette étape disputée dans les monts du Beaujolais préfigure sans doute le podium final le 9 août. Restera à connaître l'ordre dimanche soir 9 août à Nice.

Au classement provisoire, Reusser reste en tête avec 12 secondes d'avance sur Vollering. Neiwiadoma, 3e, concède 1 mn 17 sec.

Le trou est fait avec la quatrième place occupée par l'Allemande Antonia Niedermaier à 2:40.

Jeudi 6 août, entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône, la 6e étape propose un nouveau parcours accidenté, délicat à négocier après six jours de course. À moins de 50 km de la ligne, le col de Lalouvesc (8,6 km à 5%) favorisera un écrémage et peut-être une belle échappée.

AFP/VNA/CVN