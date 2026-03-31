La Russie va continuer de travailler sur l'approvisionnement en pétrole de Cuba

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|Une personne se tient sur la côte dans la baie de Matanzas, le 30 mars à Cuba.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Nous continuerons de travailler", a indiqué M. Peskov aux journalistes en réponse à une question sur l'éventualité de nouvelles livraisons énergétiques à Cuba. Plus tôt dans la journée, le ministère russe des Transports a fait savoir qu'une livraison humanitaire de pétrole brut transportée par un pétrolier russe était arrivée à Cuba.
Il a affirmé que Moscou ne resterait pas indifférent aux difficultés actuelles de Cuba et qu'il continuerait de travailler sur cette question.
M. Peskov a ajouté que la Russie considérait comme son devoir de fournir l'aide nécessaire à Cuba dans les circonstances actuelles et qu'elle était ravie de l'arrivée de la dernière livraison.
Le ministère russe des Transports a précisé le 30 mars que le pétrolier Anatoly Kolodkine avait livré environ 100.000 tonnes de pétrole brut à Cuba sous forme d'aide humanitaire. Le navire attend actuellement de décharger sa cargaison au port de Matanzas.
Le New York Times a précédemment rapporté que les garde-côtes américains avaient autorisé un pétrolier russe transportant du pétrole brut à atteindre Cuba après des mois de blocage pétrolier contre le pays.
Xinhua/VNA/CVN