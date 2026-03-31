La Russie va continuer de travailler sur l'approvisionnement en pétrole de Cuba

La Russie va continuer de travailler sur l'approvisionnement en pétrole de Cuba alors que ce pays insulaire des Caraïbes fait face à une grave pénurie d'énergie, a déclaré le 30 mars le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous continuerons de travailler", a indiqué M. Peskov aux journalistes en réponse à une question sur l'éventualité de nouvelles livraisons énergétiques à Cuba. Plus tôt dans la journée, le ministère russe des Transports a fait savoir qu'une livraison humanitaire de pétrole brut transportée par un pétrolier russe était arrivée à Cuba.

Il a affirmé que Moscou ne resterait pas indifférent aux difficultés actuelles de Cuba et qu'il continuerait de travailler sur cette question.

M. Peskov a ajouté que la Russie considérait comme son devoir de fournir l'aide nécessaire à Cuba dans les circonstances actuelles et qu'elle était ravie de l'arrivée de la dernière livraison.

Le ministère russe des Transports a précisé le 30 mars que le pétrolier Anatoly Kolodkine avait livré environ 100.000 tonnes de pétrole brut à Cuba sous forme d'aide humanitaire. Le navire attend actuellement de décharger sa cargaison au port de Matanzas.

Le New York Times a précédemment rapporté que les garde-côtes américains avaient autorisé un pétrolier russe transportant du pétrole brut à atteindre Cuba après des mois de blocage pétrolier contre le pays.

Xinhua/VNA/CVN