Mort du batteur de ZZ Top Frank Beard

Frank Beard, batteur historique du célèbre trio de blues-rock texan ZZ Top, est mort à l'âge de 77 ans, a annoncé mardi 18 août le groupe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il était en soins palliatifs lorsqu'il est décédé dans son ranch de Richmond, au Texas, entouré des membres de sa famille", écrit le groupe sur son site internet.

Le musicien avait récemment cessé de tourner avec sa formation, en raison de problèmes de santé qui n'ont pas été précisés.

"Le monde a perdu l’un des batteurs les plus naturellement innovants qui soient, ainsi qu’un grand et véritable fils du Texas", a déclaré Billy Gibbons, guitariste et chanteur du trio.

"Son rythme de batterie caractéristique a joué un rôle essentiel pour maintenir ZZ au sommet", ajoute-t-il.

Formé en 1969 à Houston, le groupe est devenu, avec des tubes comme "La Grange", "Gimme All Your Lovin'" et "Sharp Dressed Man", une formation emblématique du rock américain, reconnaissable visuellement aux longues barbes de Billy Gibbons et du bassiste Dusty Hill.

Ce dernier est décédé en 2021, remplacé par Elwood Francis, longtemps un technicien du groupe.

"Le décès de Frank Beard entraîne l’annulation des concerts de ZZ Top prévus ce soir à Salt Lake City et mercredi 19 août à Colorado Springs", annonce la formation.

ZZ Top "reprendra sa tournée actuelle, +The Big One! Tour+, ce week-end avec deux concerts à Austin City Limits, l’une des salles préférées de Frank et dans une ville qui avait fini par être pour lui comme une seconde maison".

AFP/VNA/CVN