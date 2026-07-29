Vingt-cinq nouveaux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Vingt-cinq nouveaux biens ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) lors de la 48 e session du Comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue à Busan, en République de Corée, a annoncé mardi 28 juillet l'UNESCO.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué de presse de l'UNESCO, les nouveaux biens inscrits comprennent dix-neuf sites culturels, cinq sites naturels et un site mixte, portant à 1.273 le nombre total de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Parmi les nouvelles inscriptions, trois biens ont été proposés selon une procédure d'urgence, à savoir le Paysage migratoire de Boma-Badingilo au Soudan du Sud, les Châteaux du mont Amel au Liban et Sebastia en Palestine. Tous les trois figurent également parmi les six biens inscrits cette année sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

"Le recours à ce mécanisme pour trois biens au cours d'une même session souligne le nombre croissant de propriétés patrimoniales menacées dans des régions touchées par les conflits et l'instabilité, et reflète la détermination du comité à accorder une protection et une reconnaissance internationales avant qu'il ne soit trop tard", indique le communiqué de presse.

La session a également marqué les premières inscriptions au patrimoine mondial pour les Comores, Sao Tomé-et-Principe et le Soudan du Sud. À la suite de ces inscriptions, le nombre d'États parties ne comptant aucun bien inscrit est tombé à 23 sur les 196 États parties à la Convention du patrimoine mondial.

Photo : AFP/VNA/CVN

Parmi les temps forts de cette session figure l'inscription des Plages du Débarquement, en Normandie, 1944, en tant que site de mémoire. Depuis 2023, la Liste du patrimoine mondial inclut des "sites de mémoire", afin de reconnaître des événements qu'un pays, ses populations et ses communautés souhaitent commémorer. Ce bien sériel français, composé de six éléments constitutifs et s'étendant environ sur 80 kilomètres de littoral, a été inscrit à ce titre en raison de son lien avec le Débarquement Allié du 6 juin 1944, phase initiale de l'opération Overlord, qui visait à libérer l'Europe occidentale de l'occupation par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le comité a également approuvé l'inscription de plusieurs biens culturels remarquables, dont les sites de l'industrie de la porcelaine artisanale de Jingdezhen, en Chine. Situés dans la province du Jiangxi, dans l'Est de la Chine, ces sites se composent de cinq zones distinctes qui démontrent ensemble l'évolution de l'industrie de la porcelaine artisanale de Jingdezhen du Xe au XIXe siècle. Cette inscription comble une lacune de longue date concernant le patrimoine lié à la porcelaine et porte à 61 le nombre total de sites classés au patrimoine mondial en Chine.

Le Comité du patrimoine mondial est l'un des deux organes directeurs de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Il est chargé de la mise en œuvre de la convention, et notamment d'examiner les nouvelles propositions d'inscriptions et l'état de conservation des sites déjà inscrits.

Xinhua/VNA/CVN