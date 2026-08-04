Spider-Man bat les Avengers et signe le meilleur démarrage au box-office nord-américain

Spider-Man : Brand New Day a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire du box-office nord-américain ce week-end, en battant au passage Avengers : Endgame, selon des chiffres actualisés publiés lundi 3 août.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 360 millions de dollars de recettes, l'homme-araignée incarné par Tom Holland se montre ainsi plus fort qu'Iron Man, Thor, Captain America et consorts, détenteurs du précédent record - "Endgame" avait récolté 357 millions lors de son week-end d'ouverture en 2019.

"Alors, je suppose que le cinéma n'est pas mort, finalement ?", a réagi Tom Rothman, le président de Sony Pictures - studio qui a co-produit le film avec Marvel -, auprès du magazine Variety.

"+Spider-Man+ rassemble les gens au-delà des cultures et des générations. Les gens peuvent bien cracher sur l'exploitation en salles autant qu'ils veulent, mais ça, c'est une chose que seuls les films - et les salles de cinéma - peuvent faire", a-t-il ajouté.

Au box-office mondial, le film réalise le deuxième meilleur démarrage de tous les temps, avec 932 millions de dollars, derrière "Endgame" qui avait engrangé 1,2 milliard dès ses débuts.

Sa performance est d'autant plus remarquable que le long-métrage est en concurrence avec L'Odyssée, le blockbuster de Christopher Nolan qui avait la priorité ce week-end pour les diffusions en IMAX.

Ce nouveau Spider-Man suit Tom Holland dans la peau d'un Peter Parker isolé après avoir effacé son identité de la mémoire du monde entier, et confronté à une étrange mutation physique et à de nouvelles menaces.

Le film, qui met également en vedette Zendaya, Mark Ruffalo, Florence Pugh et Sadie Sink, est globalement jugé réussi, avec une note de 90% de la part des critiques et 98% d'approbation de la part des spectateurs sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.

AFP/VNA/CVN