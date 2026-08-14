Le bel été des cinémas français, portés par les blockbusters américains

Les salles de cinéma font le plein en France cet été grâce à l'engouement pour les blockbusters américains mais aussi au succès de plusieurs films français, dopant une fréquentation exceptionnelle pour la période estivale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis le 1er juillet, les cinémas français ont enregistré en moyenne 640.000 entrées par jour. La barre du million d'entrées a même été dépassée le 29 juillet, les 1er et 2 août, selon les chiffres de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) qui regroupe tous les exploitants de salles.

"Ce sont des niveaux de fréquentation qui sont hallucinants", relève Stéphane Landfried, chargé du développement et des questions techniques à la FNCF.

La semaine du 29 juillet au 4 août, 6,4 millions de personnes se sont rendues dans les salles obscures, une première "depuis 25 ans" en été selon Eric Marti, directeur général de Rentrak France, qui scrute le box-office.

Une fréquentation tirée vers le haut par les fortes chaleurs, les salles étant souvent climatisées, mais aussi par les films à l'affiche.

"L'Odyssée", fresque de près de 3 heures de Christopher Nolan, et "Spider-Man: Brand New Day" enregistrent des chiffres affolants.

L'adaptation du poème d'Homère par Nolan, avec un casting clinquant (Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson...), a attiré 5,7 millions de spectateurs depuis sa sortie le 15 juillet, soit le plus gros succès du réalisateur britannique dans l'Hexagone devant "Inception" (2010).

Crises

"Spider-Man" - également avec Tom Holland - a lui été vu par 5,1 millions de personnes en deux semaines et a signé le meilleur démarrage pour un film en France depuis 2019.

Le retour à une offre complète et variée de films américains après des années de crises dans l'industrie du 7e art outre-Atlantique explique ces performances, avance Eric Marti.

"Le Covid, suivi de deux grèves à Hollywood - d'abord les scénaristes, puis les acteurs et actrices en 2023 -, dans un environnement où on ne parlait que de streaming, avec de gros opérateurs comme Disney et Warner Bros qui jouaient cette carte, l'impact a été assez considérable", explique-t-il.

"Le marché avait besoin de se renouveler car il a été transformé, il a fallu que les studios américains se remettent à produire des films qui correspondaient à ce qu'on attendait en salle", poursuit-il.

Le grand nombre de films ayant dépassé le million d'entrées depuis le début de l'année (24 dont 16 américains) vient souligner la variété de l'offre après plusieurs années de perturbation du marché, estime Eric Marti.

Le cinéma français participe aussi à la fête puisque le biopic en deux parties sur Charles de Gaulle marche fort (4,7 millions de spectateurs en cumulé), tout comme la comédie "De la Comédie-Française" avec 783.000 entrées.

Records

"On a des films forts et qui s'adressent à des segments de public très différents", observe Stéphane Landfried. Il cite notamment les films pour enfants comme "La Pat' Patrouille, le film" (718.000 entrées en une semaine), mais aussi d'autres qui tiennent sur la durée comme "Toy Story 5" avec 4,2 millions d'entrées ou "Les Minions" et ses 2,7 millions d'entrées depuis juin.

"Vu ce qu'il s'est passé au premier semestre, vu la programmation qui nous attend et la capacité du marché à rebondir, je pense qu'on sera entre 185 et 190 millions d'entrées en fin d'année", soit un record depuis le Covid, avance Eric Marti.

La bonne santé des salles obscures ne s'observe pas qu'en France. Aux États-Unis, la barre des 4 milliards de dollars de recettes sur le "summer box-office" (de début mai à début septembre) a été dépassée lundi 9 août, souligne M. Marti.

D'après le magazine spécialisé Variety, les exploitants de salle américains s'attendent à dépasser les 10 milliards de dollars de recettes en 2026 pour la première fois depuis la pandémie.

AFP/VNA/CVN