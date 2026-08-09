France

Décès de la comédienne Dominique Frot à 68 ans

La comédienne de cinéma et de théâtre Dominique Frot, soeur cadette de l'actrice Catherine Frot, est décédée vendredi 7 août à 68 ans à Paris, selon sa famille et son agent.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès, survenu le 7 août, de Dominique", ont annoncé Catherine et son frère Jacques Frot sur le compte Instagram de la comédienne.

L'agent de Catherine Frot, Jean-François Gabard, a confirmé dimanche à l'AFP son décès à l'hôpital Tenon à Paris des suites d'une maladie.

Née le 23 août 1957 à Rochefort (Charente-Maritime), Dominique Frot a joué de nombreux rôles, souvent secondaires, dans des pièces de théâtre, dans des séries télévisées, dont Soda, et dans des longs métrages.

Elle a notamment travaillé avec les réalisateurs Claude Miller ("Mortelle randonnée"), Gérard Oury ("La vengeance du serpent à plume"), Cédric Klapisch ("Peut être") ou Julia Ducournau ("Titane", Palme d'or à Cannes en 2021).

Elle s'était réjouie au printemps d'avoir tourné dans le nouveau film de Guillaume Canet, "Karma", qui doit sortir en salles le 21 octobre.

AFP/VNA/CVN