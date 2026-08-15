À Rome, les touristes échappent à la chaleur en visitant le Colisée la nuit

Le Colisée a prolongé ses horaires d'ouverture en soirée cet été afin de permettre à davantage de visiteurs de découvrir le célèbre amphithéâtre romain dans la fraîcheur du soir, après le coucher du soleil.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les visites nocturnes, qui se prolongent jusqu'à 23 heures, affichent complet, et les touristes présents cette semaine ont évoqué une atmosphère "magique" et "romantique" au sein du monument illuminé.

"Après le coucher du soleil, c’est beaucoup plus agréable", a déclaré Victor Li, 52 ans, alors qu’il visitait l’arène et les passages souterrains où étaient autrefois détenus les animaux et les gladiateurs.

"C’est une bonne idée car il fait vraiment très chaud le matin et pendant la journée", a déclaré Svetlana Spielberg, une touriste venue des États-Unis, ajoutant que c’était "vraiment magnifique" et "plus romantique" la nuit.

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Le Colisée proposait déjà des visites guidées deux soirs par semaine mais a doublé ce nombre pour passer à quatre cet été, les responsables ayant indiqué que certains touristes s'abstenaient de venir en raison de l'intensification des vagues de chaleur dans la capitale italienne.

"L'idée de doubler le nombre de visites nocturnes et de les organiser également les vendredis et samedis visait principalement à permettre aux visiteurs qui préfèrent les heures plus fraîches d'accéder au site", a déclaré Simone Quilici, directeur du complexe du Colisée.

Il a précisé que cette extension des horaires d'ouverture avait été rendue possible grâce à une subvention du ministère italien de la Culture et que cette initiative pourrait être prolongée jusqu'en septembre.

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Les visites sont toutes guidées et le nombre de visiteurs a été limité à seulement 275 personnes par nuit.

Le monument accueille jusqu’à 20.000 visiteurs par jour en période de forte affluence.

Le Colisée, le plus grand amphithéâtre du monde, a été construit au Ier siècle et servait à accueillir des événements tels que des chasses aux animaux et des combats de gladiateurs.

Il pouvait accueillir environ 50.000 spectateurs.

AFP/VNA/CVN