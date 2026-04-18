Décès de l'actrice Nadia Farès à 57 ans, après un accident en piscine

Connue en France et à l’international depuis le film Les Rivières pourpres , l’actrice Nadia Farès est décédée vendredi 17 avril à l’âge de 57 ans, après avoir été retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne une semaine plus tôt et plongée dans le coma.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un message, ses filles ont exprimé leur "immense tristesse", saluant avant tout une mère, et appelant au respect de leur deuil. L’actrice est morte à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, où elle avait été admise après un malaise lié à un incident cardiaque survenu dans un club privé du IXe arrondissement. Une enquête a été ouverte, sans qu’aucune infraction ne soit relevée à ce stade.

Née en 1968 à Marrakech, Nadia Farès a grandi à Nice avant de rejoindre Paris pour se lancer dans une carrière artistique. Elle débute au cinéma dans les années 1990, collaborant avec des réalisateurs comme Claude Lelouch, avant de connaître la notoriété grâce à son rôle dans Les Rivières pourpres, aux côtés de Jean Reno et Vincent Cassel.

Ce succès lui ouvre les portes d’une carrière internationale, notamment dans des films d’action, tout en poursuivant des projets en France. Elle choisit ensuite de faire une pause pour s’installer aux États-Unis avec le producteur Steve Chasman, avec qui elle aura deux filles. Revenue en France après leur séparation, elle reprend sa carrière en 2016 dans la série Marseille, aux côtés de Gérard Depardieu et Benoît Magimel.

Malgré des soucis de santé importants, dont une opération cérébrale et plusieurs interventions cardiaques, Nadia Farès poursuivait ses projets, préparant notamment son premier long-métrage comme réalisatrice. Elle confiait récemment se sentir "privilégiée", malgré une carrière parfois en retrait.

AFP/VNA/CVN