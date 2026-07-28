Brésil : deux théâtres de l'Amazonie inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO

Deux théâtres de l'Amazonie brésilienne ont été inscrits lundi 27 juillet sur la Liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

>> Brésil : la folie du carnaval de Rio reprend ses droits loin des "ténèbres"

>> Un trésor d’objets anciens et de squelettes découverts au Brésil

>> Rio en mode Shakira : concert géant de la star latine sur la plage de Copacabana

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Teatro Amazonas, situé dans la ville de Manaus, et le Theatro da Paz, à Belem, ont tous deux été construits à l'apogée du boum du caoutchouc, dans un style européen somptueux à la fin du XIXe siècle, et témoignent de la prospérité de l'âge d'or de l'Amazonie.

La décision d'accorder à ces théâtres le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO a été prise lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue à Busan, en République de Corée, faisant d'eux les premiers sites culturels du Nord du Brésil à bénéficier de cette reconnaissance internationale.

Situé au cœur de la forêt amazonienne, le Teatro Amazonas a été inauguré en 1896 à Manaus. Les matériaux utilisés pour la construction de cet opéra ont été importés de divers pays européens, notamment du marbre de Carrare, en Italie, et des tuiles provenant de l'Alsace, en France. Ce monument emblématique est l'un des principaux symboles culturels du Brésil et accueille chaque année le Festival d'opéra d'Amazonas.

Le Theatro da Paz, inauguré en 1878 à Belem, capitale de l'État du Para, puis agrandi par la suite, est l'un des plus anciens opéras du pays et est considéré comme un joyau de l'architecture néoclassique.

Le Brésil compte désormais 26 sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : 16 sites culturels, neuf sites naturels et un site mixte culturel et naturel.

Xinhua/VNA/CVN