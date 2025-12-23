Décès de la comédienne Monique Tarbès, figure du théâtre et du cinéma des années 1970

La comédienne et chanteuse Monique Tarbès, figure populaire du théâtre et du cinéma des années 1960 à 1980, est décédée le 8 décembre à l'âge de 91 ans, à Villeveyrac (Hérault), a annoncé lundi 22 décembre à l'AFP son fils Baptiste Chapuisat.

"Joyeuse et authentique", elle "laisse le souvenir d'une artiste attachante et spontanée, dont la gouaille et la voix unique ont marqué plusieurs générations de spectateurs", a commenté la ministre de la Culture Rachida Dati dans un communiqué lui rendant hommage.

Actrice populaire sur le petit et le grand écran, elle avait débuté sa carrière à la fin des années 1950 en enchaînant les seconds rôles au cinéma, notamment dans La Bonne occase de Michel Drach, Le Magnifique de Philippe de Broca au côté de Jean-Paul Belmondo, Tendre poulet du même réalisateur, L'Année sainte de Jean Girault ou encore Le Téléphone sonne toujours deux fois de Jean-Pierre Vergne.

Pour la télévision, Monique Tarbès a joué dans les séries Rocambole, Arsène Lupin, Messieurs les jurés, Les Brigades du Tigre, 1 rue Sésame, Marc et Sophie et Une Femme d'honneur.

"Elle avait également prêté sa voix espiègle aux +Rebuts de presse+ de l'émission Droit de réponse de Michel Polac, séquence satirique qui avait conquis le public", a indiqué la ministre dans son communiqué.

La comédienne a été aussi à l'affiche de nombreuses pièces, dont certaines ont été diffusées lors de l'émission Au Théâtre ce soir, comme Le Don d'Adèle avec Maria Pacôme.

Parmi les élèves de l'émission musicale du Petit conservatoire de la chanson de Mireille, Monique Tarbès était également chanteuse et a enregistré plusieurs disques.

