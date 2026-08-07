Vanessa Paradis annonce sa séparation d'avec Samuel Benchetrit

La chanteuse et comédienne Vanessa Paradis a annoncé jeudi 6 août sa séparation d'avec le réalisateur et romancier Samuel Benchetrit après quasiment une décennie de vie commune.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit annoncent d’un commun accord leur séparation dans le respect et l'affection qu’ils continuent de se porter", a annoncé son manager dans un court communiqué transmis à l'AFP.

Le couple s'était marié le 30 juin 2018 à Saint-Siméon (Seine-et-Marne).

Vanessa Paradis, 53 ans, a débuté très jeune, dans les années 1980, sa carrière de chanteuse avec le tube "Joe le taxi". Elle a connu le succès au cinéma avec la comédie romantique "L'Arnacœur" en 2010.

Samuel Benchetrit, 53 ans, a notamment réalisé "J'ai toujours rêvé d'être un gangster" et "Asphalte", a monté plusieurs pièces de théâtre, comme "Lapin", et a écrit une dizaine de livres, dont "Reviens" et "La Nuit avec ma femme" en hommage à Marie Trintignant avec laquelle il a été marié.

AFP/VNA/CVN