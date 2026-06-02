Décès du compositeur et chanteur Areski Belkacem à 86 ans

Areski Belkacem, compositeur, musicien, chanteur, et comédien, à la vie et la carrière intimement liées à Brigitte Fontaine, est décédé le 1 er juin à l'âge de 86 ans, a annoncé son attaché de presse.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est avec une infinie tristesse que je vous annonce la disparition, lundi 1er juin, du grand Areski Belkacem, compagnon de route de la magnifique Brigitte Fontaine, à l'âge de 86 ans", a écrit Marc Chonier dans un communiqué.

De son vrai nom Larezeki Belkacem, l'artiste, aussi connu sous le nom Areski, naît en 1940 à Versailles de parents d'origine kabyle. Il débute comme musicien dans les bals et les mariages, en jouant les airs populaires de l'époque.

Sa carrière prend une nouvelle direction lorsqu'il rencontre le chanteur Jacques Higelin pendant son service militaire.

Avec Higelin, Areski sort un premier album commun en 1969. Surtout, Higelin lui présente Brigitte Fontaine, qui deviendra sa femme.

L'année suivante, le couple sort l'album Comme à la radio (1970), début d'une longue collaboration.

Artiste aux multiples talents, percussionniste, guitariste ou accordéoniste, à l'aise au théâtre et au cinéma, Areski Belkacem a composé durant plus de cinq décennies des musiques aux accents européens, orientaux et africains, sur des textes écrits par sa femme.

Les deux ont parfois chanté en duo, d'une voix claire pour lui, douce et plus aiguë pour elle, leur complicité sur scène demeurant intacte au fil des ans.

En parallèle, l'artiste compose également pour d'autres, notamment Georges Moustaki, Barbara, Sapho, et signe des musiques de film avec son fils Ali Belkacem (À mort la mort, de Romain Goupil en 1999, Jeunesse dorée de Zaïda Ghorab-Volta en 2001).

Areski laisse aussi quelques rares albums solo, trois en plus cinquante ans. Après Un beau matin, sorti en 1970, et Le triomphe de l'amour, en 2010, il avait sorti en 2025 son dernier album, Long courrier.

AFP/VNA/CVN