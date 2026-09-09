US Open : le retour de Zheng Qinwen, enfin libérée de sa blessure au coude

Opérée du coude à l'été 2025 et retombée largement hors du top 100, la Chinoise Zheng Qinwen affronte mercredi 9 septembre la N.2 mondiale Elena Rybakina à l'US Open après un parcours tortueux qui l'a menée des qualifications jusqu'aux quarts de finale.

Photo : AFP/VNA/CVN

Finaliste de l'Open d'Australie et du Masters en 2024, la médaillée d'or des Jeux de Paris a tout de suite été vue comme l'héritière de Li Na, seule Chinoise à s'être imposée dans un tournoi du Grand Chelem (Roland-Garros 2011 et Open d'Australie 2014).

Mais une blessure au coude droit l'a fauchée en pleine ascension.

Après son élimination au premier tour de Wimbledon en 2025, alors qu'elle est encore classée 6e mondiale, la championne olympique subit une arthroscopie pour retirer un petit fragment osseux.

L'intervention éloigne Zheng du circuit de l'été 2025 jusqu'au mois de février 2026, en dehors d'un bref retour au WTA 1000 de Pékin à l'automne.

Brièvement classée au quatrième rang mondial en juin 2025, la Chinoise de 23 ans chute à la 160e place après son élimination d'entrée à Roland-Garros face à la future finaliste Maja Chwalinska.

Elle ne peut contenir ses larmes en conférence de presse. "Ca a été l'une des défaites les plus difficiles à encaisser pour moi", reconnait aujourd'hui la native de Shiyan, dans le Hubei (centre de la Chine).

Quelques semaines plus tard, son début de tournée américaine a viré au cauchemar quand elle s'est inclinée dès les qualifications du WTA 1000 de Toronto après avoir "très mal joué".

"Mon coach (Pere Riba) s'est assis avec moi et on a discuté. Il m'a dit +tu ne peux pas continuer à jouer comme ça, tu dois préparer un bloc d'entraînement et retrouver ton tennis+", raconte Zheng.

"Nous sommes partis à l'IMG Academy à Bradenton (Floride). Il n'y a rien autour, juste le tennis. Je me suis entraînée de 8h00 du matin à 20h30 le soir", se souvient-elle, estimant que c'était un mal nécessaire.

La lauréate de quatre titres du circuit WTA est arrivée à New York avant tout le monde pour débuter les qualifications. "Psychologiquement c'était dur à accepter. J'ai été top 10, championne olympique, j'ai toujours joué dans les plus grands stades", regrette Zheng.

"Rester humble"

"Mais mon classement a tellement chuté après ma blessure et je n'ai pas réussi à bien jouer ces quatre derniers mois. J'ai beaucoup souffert, à chaque défaite. Mais il faut tout simplement rester humble et continuer à se battre", affirme-t-elle.

La joueuse ne fait pas toujours l'unanimité dans le circuit, à l'image de sa poignée de main glaciale après sa défaite face à Sabalenka en quarts à New York en 2024 ou ses propos impitoyables après avoir battu l'Américaine Emma Navaro aux JO-2024, affirmant qu'elle ne la "respectait pas en tant qu'adversaire".

Elle n'est toujours "pas là pour se faire des amies" mais pour gagner des matches. Désormais 121e, elle s'est hissée jusqu'au tableau principal puis a tracé son chemin, parfois sinueux. Comme au troisième tour contre l'Américaine Madison Keys (24e), qu'elle bat après avoir été menée 5-0 dans le troisième set et sauvé une balle de match.

En huitièmes, elle signe une nouvelle remontée miraculeuse face à l'ancienne lauréate Iga Swiatek (8e), qui menait 5-0 avant que la Chinoise ne perde plus un jeu et s'offre la première manche.

Et maintenant ? Zheng va disputer son troisième quart de finale à New York, après 2023 et 2024.

À 27 ans, son adversaire Elena Rybakina n'est plus qu'à un succès de s'installer pour la première fois de sa carrière à la place de N.1 mondiale, occupée depuis près de deux ans par la Bélarusse Aryna Sabalenka.

"Son service est sa plus grande arme. Mais j'ai des points forts aussi (service, retours). Ce ne sera pas facile", commente l'ex-N.4 mondiale.

Et d'ajouter : "Mais le plus important, c'est simplement d'être de retour. Même si j'ai perdu ces quatre derniers mois, ma confiance est toujours là, en moi. Je sais toujours de quoi je suis capable. À moi de le montrer".

AFP/VNA/CVN