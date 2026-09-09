Mondial de basket : Zhang Ziyu, la Yao Ming au féminin, "une petite fille" de 2,23m

Elle a beau mesurer 2,23 mètres et culminer largement au-dessus de ses adversaires au Mondial de basket féminin, la jeune pivot chinoise Zhang Ziyu, souvent comparée à son illustre compatriote Yao Ming, reste avant tout "juste une petite fille" , amoureuse du basket et... de crochet.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La pivot, qui ne fait qu'un centimètre de moins que Victor Wembanyama, est une des attractions du Championnat du monde à Berlin. À seulement 19 ans, elle participe à son premier grand rendez-vous international en seniors, elle qui avait affolé les compteurs au Championnat d'Asie U18 il y a deux ans, avec 35 points et 12 rebonds de moyenne durant la compétition où elle avait été élue meilleure joueuse.

Originaire du Shandong, dans l'est de la Chine, Zhang Ziyu, dont les parents sont tous deux anciens basketteurs professionnels, est d'ailleurs entrée dans le Mondial-2026 par une performance convaincante contre les États-Unis et toutes ses vedettes de la WNBA, où la jeune femme a inscrit 13 points et pris 6 rebonds en 18 minutes de jeu.

Cela n'a pas empêché les Américaines de s'imposer (94-61), mais après la rencontre la superstar américaine Caitlin Clark a eu des mots très chaleureux pour Zhang. "Je n'ai jamais affronté une joueuse de cette taille et elle nous a clairement posé des problèmes, a-t-elle dit. Je pense que c'est une joueuse formidable et on voit à quel point elle est jeune. On voit bien qu'elle est encore en plein apprentissage, qu'elle apprend à jouer et à tirer parti de son principal atout, à savoir sa taille. Il n'y a pas grand-chose à faire pour l'arrêter quand elle est près du panier."

Profil unique

Déjà comparée à Yao Ming, figure emblématique du basket chinois de 2,29 m, la jeune pivot reste utilisée avec parcimonie par ses entraîneurs qui veulent la protéger, beaucoup de défenseuses adverses jouant très dur sur elle. Elle n'a ainsi disputé que 11 minutes contre la physique République tchèque, pour 3 petits points, et seulement 8 minutes contre l'Italie (8 points).

Du fait du profil unique de la jeune femme, l'encadrement de la sélection chinoise s'est adjoint les services d'un préparateur physique, de médecins et de nutritionnistes spécialement dédiés.

"Au-delà de sa taille, elle doit progresser rapidement sur sa mobilité et sa technique si elle veut suivre le rythme dans le monde du basket moderne", explique le sélectionneur chinois Luming Gong dans un documentaire produit par la Fédération internationale (Fiba). "Les transitions sont de plus en plus rapides, donc pour nous, améliorer ses performances en course est notre priorité. Elle doit marquer en attaque, mais aussi pouvoir vite revenir en défense."

Sa coéquipière en équipe nationale Han Xu ne veut pas non plus mettre trop de pression sur Zhang Ziyu : "Dans la vie c'est juste une petite fille. C'est une excellente joueuse et on réfléchit à la manière de l'utiliser au mieux, et on espère qu'elle va devenir plus agressive."

"Continuer à progresser"

"C'est encore une très jeune joueuse, mais le fait d'être si jeune, de participer à un Mondial et d'affronter les meilleures joueuses ne peut que l'aider à continuer à progresser", a repris Caitlin Clark.

"Ce Mondial est un grand défi pour moi, je vais affronter de nouvelles adversaires et j'ai besoin de beaucoup travailler pour apprendre", acquiesce Zhang Ziyu.

En dehors des parquets, la jeune femme pratique assidûment le crochet et aime voir ses amis.

"Aux yeux de beaucoup de gens j'ai juste l'air très grande, et ils pensent certainement que je suis une personne dure. Mais honnêtement, je suis juste une jeune fille. Je peux encore être très enfantine parfois", sourit-elle. "Je sais que les jeunes de mon âge sortent et s'amusent, mais ça ne me pose pas de problème parce que j'aime vraiment le basket."

Les Chinoises, après une défaite contre les USA et deux victoires contre la République tchèque et l'Italie, jouent mercredi 9 septembre les barrages contre Porto Rico. En cas de victoire, elles affronteront la France jeudi en quarts de finale.

AFP/VNA/CVN