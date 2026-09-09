Ligue des champions : encore en rodage, le PSG lance sa quête de triplé contre Bratislava

Double champion d'Europe, le Paris SG se lance à la poursuite d'un fabuleux triplé en Ligue des champions mercredi 9 septembre (21h00) contre Bratislava, adversaire largement à sa portée qu'il lui faut battre pour rassurer après un début de saison balbutiant.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est par une affiche abordable que les Parisiens s'engagent dans un voyage vers leur troisième étoile, dont l'arrivée est prévue le 5 juin au stade Metropolitano de Madrid, mais qui prévoit entre-temps de multiples arrêts bien plus corsés, comme Manchester City et le FC Barcelone.

Pour ce PSG encore loin de son meilleur niveau physique et technique, cela vaut peut-être mieux. Le club de la capitale court toujours après son premier succès sur la scène nationale en quatre rencontres. Après avoir perdu le Trophée des champions à Lens (1-0), il a enchaîné deux matchs nuls in extremis à Rennes et Lille (2-2), avant de perdre pour sa première de la saison à domicile face à Monaco (2-1).

Si les Parisiens ont retrouvé davantage de fluidité dans leurs combinaisons offensives face au club du Rocher, ils ont encore encaissé deux buts, qui portent à huit leur total en seulement cinq matchs - en comptant la Supercoupe d'Europe gagnée contre Aston Villa. Bien trop pour une équipe qui tournait à moins d'un but concédé par match (0,85) en championnat la saison dernière.

"Rester plus concentré"

Luis Enrique a d'ailleurs insisté sur la défense lors d'une séance vidéo à la veille du match, comme l'a révélé Marquinhos en conférence de presse. "Le contre-pressing, les retours et les efforts qu'on doit faire pour aider nos coéquipiers, sortir et aller vers l'avant quand les attaquants pressent... ce sont des petits détails qu'on travaille", a détaillé le capitaine.

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Plusieurs cadres comme Willian Pacho ou encore Achraf Hakimi apparaissent en méforme, sans doute essorés par leur saison 2025-2026 à rallonge, conclue par la Coupe du monde aux États-Unis. L'absence du latéral gauche Nuno Mendes, suspendu en Ligue 1 lors des trois premiers matchs, a forcément pesé, d'autant qu'aucun remplaçant au Portugais ne s'est dégagé : Lucas Hernandez et Lucas Digne ont même été suppléés par Warren Zaïre-Emery, pourtant milieu de terrain de formation et droitier.

"On n'a pas eu beaucoup de chance quand les adversaires ont frappé: les buts qu'on a encaissés étaient très beaux, a relevé Luis Enrique. À la fin de la saison, l'équilibre se fera. Il faut rester plus concentré, c'est important parce que le football n'est pas un sport juste. Il y a beaucoup de matchs où tu mérites plus que l'adversaire mais le résultat ne va pas dans ton sens. Il faut améliorer notre efficacité mais aussi notre capacité à rester concentré pendant tout le match".

Mendes de retour

De retour face au Slovan Bratislava, Nuno Mendes devrait contribuer sur le plan défensif mais aussi offensif, où il est un élément majeur du système de Luis Enrique. Car là aussi, le Paris Saint-Germain doit encore s'améliorer, en particulier au niveau de l'efficacité pour concrétiser sa maîtrise sans partage du ballon.

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Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, meneurs offensifs du PSG, sont très attendus après un début de saison trop timide, où Désiré Doué et le nouveau venu Ferran Torres se sont illustrés par moments.

Face au double champion d'Europe, Bratislava se présente au Parc des princes avec un effectif bien moins coté où la seule vedette est sur son banc : Yaya Touré, jeune entraîneur arrivé au début de l'été dans la formation slovaque avec l'étiquette d'un ancien excellent milieu de terrain.

Mais Luis Enrique l'a répété, "il n'y a pas de match facile en Ligue des champions". Son premier objectif est de placer Paris dans les huit premiers à l'issue de la phase de ligue pour éviter les barrages, contrairement aux deux dernières saisons, et alléger un peu le chemin qui mène au triplé.

AFP/VNA/CVN