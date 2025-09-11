WNBA : le Seattle de Malonga et Williams arrache sa place en play-offs

Le Seattle Storm des Françaises Dominique Malonga et Gabby Williams a arraché in extremis sa place pour les play-offs de la WNBA grâce à un court succès contre les Golden State Valkyries (74-73) lors de leur dernier match de saison régulière dans la nuit de mardi 9 septembre à mercredi 10 septembre .

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette victoire permet à Seattle d'arracher le 8e et dernier billet pour les phases finales de la ligue féminine nord-américaine de basket, où la colonie française sera bien représentée.

En effet, outre Malonga et Williams, Janelle Salaün et Iliana Rupert (Golden State Valkyries), ainsi que Marine Johannès (New York Liberty) sont qualifiées pour les phases finales, qui débutent le 14 septembre.

À Golden State, dont c'était la première saison dans la ligue, Janelle Salaün (11,5 points par match de moyenne) et Iliana Rupert (9,4 pts) sont devenues des cadres de l'équipe. Septièmes du classement, il leur reste un dernier match de saison régulière, jeudi soir 11 septembre contre le leader Minnesota.

Gaby Williams (11,6 pts) a également réussi une excellente saison à Seattle, couronnée d'une convocation au All Star Game, une première pour une joueuse française. Dominique Malonga pour ses débuts en WNBA n'a pas été en reste, avec 7,7 points de moyenne.

Le New York Liberty de Marine Johannès (6,5 pts) est quant à lui 5e, avec un dernier match jeudi soir 11 septembre.

En revanche, les Connecticut Suns entraînés par Rachid Meziane et où évolue Leïla Lacan (10,4 pts), actuellement 11e, ne sont pas qualifiés.

Derrière Minnesota, qui termine en tête de la saison régulière, l'épouvantail de ces phases finales sera sans aucun doute les Las Vegas Aces, portées par une A'ja Wilson au top de sa forme (23,4 pts par match, meilleure marqueuse de la ligue). La franchise du Nevada, deuxième, reste en effet sur une ébouriffante série de 15 victoires consécutives.

La WNBA s'achèvera au plus tard le 17 octobre en fonction du déroulement de la finale qui se jouera au meilleur des sept matches.

AFP/VNA/CVN