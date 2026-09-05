Mondial féminin de basket : les Bleues débutent en fanfare

L'équipe de France féminine de basket-ball a idéalement lancé sa Coupe du monde, par une victoire large, autoritaire et complète contre la Hongrie (99-53), vendredi 4 septembre à Berlin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La poignée de jours en commun avant le coup de feu, et le seul match d'entraînement à huis clos en guise de galop d'essai au complet, n'ont aucunement pesé sur les jambes des vice-championnes olympiques. Notamment sur celle de Dominique Malonga, la dernière arrivée dans la capitale allemande (lundi soir) et autrice d'un double-double (17 pts et 10 rebonds).

Contraintes par le calendrier de WNBA (où jouent 8 des 13 joueuses retenues pour la compétition) à une préparation réduite à la proportion congrue, elles ont écrasé les Hongroises avant de retrouver la République de Corée, samedi (20h45), avec éventuellement la possibilité de déjà mettre un pied et demi en quarts de finale.

"C'était important de se rassurer un peu, on a réussi à faire un bon match. Il y a encore des choses à améliorer comme la gestion du temps, on s'est un peu précipité parfois", a déclaré le sélectionneur Jean-Aimé Toupane au micro de beIN Sports.

Contre la République de Corée, "il faudra mettre de l'intensité comme ce soir, on sait que c'est un basket atypique qui shoote beaucoup, il faudra aller les chercher (en défense) et ne pas leur donner de tirs", a-t-il ajouté.

Adresse extérieure

Le suspense aura duré cinq minutes (16-5), le temps pour les Bleues de se roder, avant de prendre le large lors d'un deuxième quart-temps humiliant où les Magyares n'auront marqué aucun point dans le jeu dans les cinq premières minutes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Et viré à la pause avec plus de quarante points de retard (61-20), après avoir perdu 18 ballons, étouffées par la défense des Françaises qui leur ont auront chipé 12 fois la balle.

Le récital des joueuses de Toupane a aussi été offensif, et notamment à trois points, un domaine où elles ont souvent été, par le passé en difficulté. Comme lors de la désillusion de l'Euro-2025, achevé au pied du podium en l'absence de plusieurs cadres (Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga) alors qu'elles visaient l'or.

Avant de voir leur pourcentage légèrement baisser dans une seconde période moins probante en raison de l'écart (15/35 au final, 43%) les Françaises ont longtemps été très adroites derrière l'arc. Deux flèches de Janelle Salaün et Johannès, sortie du banc, les ont par exemple mis sur de bons rails en début de match.

Johannes (17 pts, comme Malonga et Williams), autrice d'un spectaculaire tir primé en cloche à huit mètres en fin de troisième quart-temps, a symbolisé la force collective de l'équipe de France, dont 11 des 12 joueuses ont marqué dans un match à la physionomie idéale pour ménager les temps de jeu et dégourdir toutes les jambes.

AFP/VNA/CVN