Ligue des champions : Lille perd le fil et s'incline face au Betis Séville

Devant au score à la pause, Lille a perdu le fil de son match en dix minutes au retour des vestiaires et s'est incliné face au Betis Séville (3-2) mardi 8 septembre, lors de la première journée de la Ligue des champions.

>> Ligue des champions : Fenerbahçe enterre les illusions de Lyon

>> Ligue des champions : le Real Madrid débute par un "Mourinhico" contre l’Inter

Photo : AFP/VNA/CVN

Jamais vainqueur de son premier match dans la plus grande des compétitions européennes, avec trois nuls et cinq défaites avant le match de mardi 8 septembre, le Losc n'est pas parvenu à mettre fin à cette bien mauvaise série.

Pourtant en tête à la mi-temps (2-1), grâce au deuxième but en deux matches de la recrue Ayase Ueda, titularisé à la pointe de l'attaque à la place d'Olivier Giroud, et à une belle tête d'Alexsandro, les Dogues ont tout gâché juste après la pause.

D'abord en manque de justesse aux abords de la surface lilloise en première période, à l'exception d'une tête de Marc Bartra, les Sévillans ont réglé la mire au retour des vestiaires et profité des largesses de la défense lilloise pour passer devant en huit minutes. Un calvaire couronné par l'exclusion trois minutes plus tard d'Ethan Mbappé, coupable d'un coup de coude sur le visage de Natan, après un geste de chambrage du défenseur brésilien.

Avec ce revers contre un adversaire qui semblait à sa portée, notamment en début de match, le Losc laisse filer à domicile de premiers points dans la course à la qualification, avant un déplacement périlleux à Londres face à Arsenal lors de la prochaine journée.

Alexsandro et Ngoy laxistes

Pour la première de Davide Ancelotti en Ligue des champions en tant qu'entraîneur principal, lui qui compte deux titres dans la compétition comme adjoint de son père Carlo (2022 et 2024), les Lillois ont été les premiers à frapper, dès la 12e minute.

Très percutant sur son côté droit, Tiago Santos a trouvé Ethan Mbappé dans la surface. Trois minutes après une frappe manquée dans la même position, le N.8 des Dogues a déposé un superbe centre sur la tête de Ueda, qui a inscrit le troisième but de sa carrière en C1.

Devant au score, les joueurs de Davide Ancelotti ont d'abord bien contrôlé des mouvements des Sévillans, à l'exception des débordements d'Antony qui ont mis en difficulté Romain Perraud. Et c'est après un bon mouvement sur le côté droit du Betis et un corner d'abord repoussé que les visiteurs ont égalisé grâce à une tête de Marc Bartra (33e), venu devancer Alexsandro.

Photo : AFP/VNA/CVN

Si les Lillois ont repris l'avantage grâce à une tête de leur défenseur brésilien Alexsandro (36e), ils ont ensuite laissé les Andalous mettre progressivement la main sur la partie en fin de première période, avant de complètement perdre le fil en dix minutes au retour des vestiaires.

Grâce à une nouvelle tête de Bartra (49e), encore laissé trop libre par Alexsandro, et d'une frappe croisée de Troy Parrott (53e), vainqueur de son duel avec Nathan Ngoy, le Betis a renversé la rencontre.

Des gardiens impuissants

Les largesses défensives des Dogues apparues en fin de première période ont été immédiatement sanctionnées dans une rencontre où les occasions franches se sont faites rares, mais où les cinq premières frappes cadrées ont fini au fond des filets.

À 10 contre 11, les Lillois ont retrouvé un peu de l'allant offensif affiché en début de rencontre, mais ont eu du mal à se montrer vraiment dangereux.

Malgré les entrées de Dilane Bakwa et d'Olivier Giroud, et une bonne situation pour l'ancien international français contrée par la défense andalouse (83e), le mal était fait.

AFP/VNA/CVN