Ligue des champions : Arsenal poursuit sa série à Naples

Dominateur mais trop maladroit, Arsenal, finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions, a pris son temps avant de s'imposer 1 à 0 à Naples mercredi 9 septembre et d'enchaîner une treizième victoire consécutive dans des matches de la phase de ligue.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la foulée de leur beau début de saison en Premier League, avec trois victoires lors des trois premières journées, les Gunners ont assuré l'essentiel avec un succès dans l'ambiance toujours très particulière du stade Diego-Armando-Maradona.

Autre satisfaction pour Mikel Arteta, Martin Odegaard affiche une forme étincelante : son but à la 75e minute est sa quatrième contribution offensive de la saison.

Mais l'entraîneur espagnol a vu aussi ses attaquants manquer cruellement d'efficacité face à un Napoli, pourtant bien timide. Symbole de cette maladresse, Viktor Gyökeres, titularisé à la surprise générale à la place de Kai Havertz, en forme, a été transparent et n'a jamais pu se mettre en évidence.

Les champions d'Angleterre ont fait frémir les tifosi napolitains à la 22e minute: sur un centre de Bukayo Saka, remis de la tête par Eberechi Eze, Mikel Merino a placé une tête à bout portant, repoussé par Alex Meret au dessus de sa transversale.

Meret encore a repoussé sur sa ligne un centre-tir de Piero Hincapié (32e). Le gardien du Napoli semblait en revanche battu juste avant la pause (45e), quand Odegaard a astucieusement lancé dans la surface Saka, mais l'international anglais a trop enlevé sa frappe.

Meret sort sur blessure



Naples n'a répondu qu'avec un seule occasion, un tir de loin (15e) de Kevin De Bruyne, titularisé pour la première fois de la saison.

À la pause, Meret, blessé, a dû céder sa place à Vanja Milinkovic-Savic.

Arsenal a repris sa domination, mais Hincapié (50e), seul devant le portier napolitain, a inexplicablement manqué le cadre.

Le salut pour les Londoniens est venu de leur maître à jouer Martin Odegaard; après une combinaison dans la surface avec Christos Tzolis, le Norvégien qui n'avait marqué qu'un seul but la saison dernière, a trompé d'une belle frappe de l'extérieur du pied Milinkovic-Savic (75e).

"On a besoin de joueurs avec son état d'esprit, son envie de faire la différence et de prendre des risques. Il se met plus dans des positions décisives depuis le début de la saison, son but ce soir est incroyable", a admiré son entraîneur.

Arsenal, dynamisé par l'entrée de Havertz, aurait pu alourdir la note par Noni Madueke, parti seul (85e) mais sa frappe du pied gauche a été repoussée par le gardien napolitain, puis la frappe de Christos Tzolis a été repoussée in extremis par Rafa Marín.

Rare joueur de Naples à surnager, De Bruyne a pris de vitesse la défense d'Arsenal à la 87e minute, mais son centre, pour sa plus grande frustration, n'a pas trouvé preneur.

Si le début de saison d'Arsenal est proche de la perfection, celui du Napoli est inquiétant : l'équipe entraînée depuis juillet par Massimiliano Allegri a concédé sa troisième défaite en quatre matches.

"On travaille beaucoup et bien, mais malheureusement, les résultats ne sont pas en notre faveur en ce moment, ça va finir par nous être favorable", a assuré Giovanni Di Lorenzo.

AFP/VNA/CVN