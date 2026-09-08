Ligue des champions : à domicile, Lille attendu d'entrée face au Betis Séville

De retour en Ligue des champions après avoir évolué en Ligue Europa l'an passé, Lille a l'occasion de prendre des points d'entrée, à domicile face au Betis Séville mardi 8 septembre, dans une rencontre qui s'annonce équilibrée entre deux équipes déjà bien lancées cette saison.

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Il y a deux ans, les Lillois s'étaient inclinés sur la pelouse du Sporting Portugal (2-0) lors de leur premier match de la phase de ligue, alors toute nouvelle formule de la C1.

Mais la rencontre suivante, une victoire surprise à domicile face au Real Madrid (1-0), avait lancé l'épopée des Dogues jusqu'en huitièmes de finale et révélé aux yeux de l'Europe le jeune Ayyoub Bouaddi, alors âgé de 17 ans et transféré cet été pour 100 millions d'euros à Manchester City.

Cette saison, le Losc a hérité d'une première journée chez lui et serait bien inspiré de ressortir la recette du succès à la maison pour poursuivre son bon début d'exercice. Vainqueur en maîtrise à Angers et tout proche de la victoire face au Paris SG après avoir mené de deux buts, Lille a poursuivi sa moisson de points en Ligue 1 en s'imposant sur la pelouse de Toulouse jeudi dernier 3 septembre.

"Compliquée à jouer"

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S'il ne sera pas question du Real Madrid de Kylian Mbappé mardi soir 8 septembre (21h00) mais d'un adversaire plus abordable sur le papier, le Betis Séville a remporté trois de ses quatre premiers matches de Liga, et a notamment battu les Madrilènes vendredi dernier 5 septembre (1-0).

"C'est une équipe qui est toujours très compliquée à jouer, je l'ai affrontée beaucoup de fois avec le Real Madrid. C'est une équipe offensive, mais qui a aussi une belle organisation défensive", a souligné l'entraîneur du Losc Davide Ancelotti en conférence de presse lundi 7 septembre, se méfiant également de "l'expérience" européenne du Betis.

Acquise grâce à un but de l'entrant et recrue Troy Parrott et aux six arrêts de son gardien Alvaro Valles, dont un sur un penalty de Mbappé, la victoire des Sévillans face au Real n'est pas sans rappeler celle des Lillois à Toulouse la veille.

Pourtant en confiance après leur match nul très encourageant face au PSG (2-2), les Dogues ont livré une prestation bien trop terne dans la Ville Rose et ont dû s'en remettre aux envolées exceptionnelles de leur gardien turc Berke Ozer, auteur de neuf arrêts, pour rester en vie, avant d'être libérés par un but d'Ayase Ueda, entré à la place d'Olivier Giroud.

"Il va vite falloir se remettre la tête à l'endroit avant la Ligue des champions. On a un effectif de qualité mais il faut garder notre humilité car ce soir (jeudi 3 septembre, NDLR) on a pris l'eau collectivement", avait reconnu après la rencontre le défenseur lillois Romain Perraud.

AFP/VNA/CVN