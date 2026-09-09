Ligue des champions : le Real s'offre l'Inter, Haaland régale City

Le Real Madrid, bien lancé par Mbappé, a idéalement débuté mardi 8 septembre sa campagne en Ligue des champions, vainqueur du choc face à l'Inter Milan (2-1), tout comme Manchester City, vainqueur (2-0) face au FC Porto avec un doublé d'Erling Haaland.

>> Ligue des champions : le Real Madrid débute par un "Mourinhico" contre l’Inter

>> Ligue des champions : à domicile, Lille attendu d'entrée face au Betis Séville

>> Ligue des champions : Lille perd le fil et s'incline face au Betis Séville

Photo : AFP/VNA/CVN

La désillusion de la soirée est française. Lille, pour son retour en Ligue des champions, avait forcément envie de bien faire. Mais il a complètement craqué, à l'image de l'exclusion d'Ethan Mbappé en seconde mi-temps pour un coup de coude. Comme son équipe, il s'était pourtant plutôt bien illustré avant cela alors que les Dogues menaient 2-1 à la pause. Mais un début de seconde mi-temps catastrophique les a totalement plombés avec deux buts encaissés en cinq minutes, Batra s'offrant au passage un doublé (3-2). Débuts ratés donc pour le Losc, qui gâche une belle occasion de prendre de précieux points.

À Madrid, Il fallait évidemment que ce soit Kylian Mbappé... L'attaquant français, en quête de son premier Ballon d'or après un été fructueux, devenu meilleur buteur en Coupe du monde, et un début de saison sur le chapeaux de roue en Liga (4 buts), a montré la voie pour Madrid dans ce premier choc de la C1 face à l'Inter.

Dès la 14e minute, après une erreur grossière en défense de Bisseck, Brahim Diaz a parfaitement lance Mbappé, qui a frappé sans contrôle, à l'instinct.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le gardien intériste, Josep Martinez, a ensuite choisi de se distinguer. Sur une passe en retrait, une tentative de dribble audacieux, et lamentablement raté devant Valverde, dont a profité l'Uruguayen. Un but gag dont l'Inter ne se remettra pas, malgré un but de Carlos Augusto en fin de match (2-1).

Haaland rassure City

Une victoire au goût sans doute étrange pour Jose Mourinho, qui retrouvait la Ligue des champions sur le banc du Real, 13 ans après l'avoir quitté, et affrontait son autre muse, l'Inter Milan, avec qui il avait remporté sa dernière C1 en 2010.

L'enjeu n'était pas anodin pour les Mancuniens qui ouvraient une nouvelle ère avec une première campagne depuis dix ans sans Guardiola sur son banc, remplacé par Enzo Marseca. Et pour ses débuts en C1, l'Italien a passé le test avec brio. Mais surtout avec Haaland, auteur d'un doublé précieux face à une enquiquinante équipe de du FC Porto. Le Norvégien est décidément un joueur à part, capable de débloquer des matches à première vue compliqués.

Le Borussia Dortmund lui a souffert et a bien failli se faire happer par la mélasse de Villareal. Mais les Allemands, qui concédaient encore le nul 1-1 à la 79e minute, ont su se sortir du piège espagnol grâce à un doublé de Serhou Guirassy, leur permettant une marge suffisante pour ne pas souffrir d'un dernier but de Villareal en toute fin de match (3-2).

Aston Villa a sans doute enfin lancé sa saison, débloquant son compteur face à Bruges. Aucune victoire en Premier League et aucun but marqué, mais l'air de la C1 leur a fait du bien avec une victoire 3-2 face aux Belges. L'AEK Athènes a lui battu le club autrichien de Linz (1-0).

AFP/VNA/CVN