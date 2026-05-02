Mois des ouvriers : solidarité, innovation et dialogue

Le Mois des ouvriers 2026 mobilise le pays autour d’actions concrètes alliant productivité et solidarité. Entre innovation, soutien aux salariés les plus vulnérables et dialogue social renforcé, ce dispositif prépare les travailleurs aux transitions numérique et écologique tout en consolidant l’engagement syndical.

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À l’occasion du Mois des ouvriers 2026 et la célébration du 140ᵉ anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1ᵉʳ mai 1886 – 1ᵉʳ mai 2026), les activités déployées dans les localités mettent l’accent sur des actions concrètes, directement orientées vers les travailleurs. Dans de nombreuses zones industrielles, les syndicats organisent des visites sur le terrain afin de rencontrer les ouvriers, d’évaluer leurs conditions de vie et de recueillir leurs préoccupations.

Accompagner les plus vulnérables

Le programme “Cam on nguoi lao đông” (Merci aux travailleurs constitue l’un des dispositifs centraux. Il prévoit des visites dans les entreprises ainsi que la remise d’aides directes aux salariés en difficulté. Sont notamment concernés les travailleurs victimes d’accidents du travail, atteints de maladies professionnelles ou confrontés à des situations personnelles complexes. Les femmes enceintes, les ouvrières élevant de jeunes enfants et les salariés ayant subi une réduction de leur temps de travail ou ayant des revenus instables font également partie des publics prioritaires.

En complément, des activités visant à améliorer le quotidien des travailleurs sont organisées. Dans plusieurs entreprises, des “Bua com Công đoàn” (Repas syndicaux) sont proposés à prix abordables, voire gratuitement. Des stands de services permettent aux travailleurs d’acheter des produits de première nécessité à tarifs préférentiels. Des activités culturelles et familiales sont également organisées afin de renforcer les liens entre les salariés.

Photo : VNA/CVN

Ces actions sont conçues pour répondre à des besoins concrets, identifiés directement sur le terrain, et sont mises en œuvre par les syndicats de base.

Le Mois des ouvriers 2026 met l’accent sur la promotion de l’innovation et l’amélioration de la productivité du travail dans l’ensemble du système.

Selon les objectifs fixés, au moins 70% des entreprises comptant 100 salariés ou plus doivent mettre en œuvre au moins une activité médiatisée en réponse au Mois des ouvriers. Par ailleurs, environ 10% des adhérents syndicaux et des travailleurs sont appelés à proposer des initiatives techniques, dont au moins 30% devront être appliquées dans la pratique.

Pour atteindre ces objectifs, les syndicats organisent un mois d’émulation consacré au lancement de mouvements d’innovation, en encourageant les travailleurs à proposer des solutions d’amélioration sur leur lieu de travail. Les initiatives pertinentes font l’objet d’un soutien à la mise en œuvre, d’une reconnaissance officielle et d’une diffusion à l’échelle du système.

Le programme “Ngày hôi ky nang - viêc làm bên vung” (Journée des compétences - emploi durable) constitue l’un des temps forts. Il vise à promouvoir les compétences techniques, à faciliter l’accès à l’emploi et à encourager des pratiques favorisant un développement durable.

Photo : NLD/CVN

Dans ce cadre, les syndicats incitent les travailleurs à proposer des initiatives pour optimiser la production, à participer à l’innovation et à contribuer à la hausse de la productivité. Les activités portent également sur l’adaptation aux évolutions technologiques, notamment dans le contexte de la transformation numérique.

Parallèlement, une attention particulière est accordée à la transition verte. Les programmes encouragent des pratiques économes en ressources ainsi que des initiatives visant à réduire l’impact environnemental de la production. Ces activités visent à accompagner les travailleurs dans l’adaptation aux évolutions économiques.

Les activités de dialogue occupent une place centrale. Plusieurs dispositifs favorisent les échanges entre travailleurs, employeurs et autorités locales.

Renforcer le dialogue

Le programme “Đôi thoai thang 5” (Dialogue de mai) et le forum “Đoàn viên gop y xây dung Công đoàn Viêt Nam trong ky nguyên moi” (Les syndiqués contribuant à la construction du Syndicat du Vietnam dans une nouvelle ère) offrent des espaces d’expression directe. Les travailleurs peuvent y aborder les salaires, les conditions de travail et l’application des politiques sociales.

Ces rencontres permettent également de recueillir des contributions en vue du XIVᵉ Congrès du Syndicat du Vietnam. Les discussions portent sur les orientations futures de l’organisation, la révision de ses statuts et son adaptation au nouveau contexte économique.

Plusieurs activités sociales sont organisées à l’échelle nationale, dont le tournoi de football des ouvriers et fonctionnaires du Vietnam 2026. En parallèle, les syndicats organisent des actions de sensibilisation autour de l’apprentissage et du suivi de la pensée, de la morale et du style de Hô Chi Minh.

Cette période est cruciale pour le développement des organisations. Les syndicats mettent en œuvre des actions spécifiques pour recruter de nouveaux adhérents et renforcer leur présence en entreprise.

Le programme “Lop đoàn viên thang 5” (Classe des adhérents du mois de mai) prévoit des campagnes d’information pour encourager les travailleurs à rejoindre les rangs syndicaux. Parallèlement, des efforts sont engagés pour créer de nouvelles sections là où elles font défaut. Ces initiatives visent à élargir la couverture syndicale et à renforcer la représentation des salariés.

Photo : VNA/CVN

Ces actions contribuent à structurer les organisations à la base et à améliorer leur capacité d’accompagnement professionnel.

Le déploiement du Mois des ouvriers repose sur la coordination entre syndicats, autorités locales et entreprises. Les ressources mobilisées permettent de mettre en œuvre des programmes variés, adaptés aux réalités locales, avec une attention particulière portée aux syndicats de base. Cette coordination assure la cohérence des actions, optimise leur efficacité et associe un nombre important de travailleurs aux activités.

VAN DUAN - DAN THANH/CVN