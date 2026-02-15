Plus de 2.600 ouvriers mobilisés pendant le Têt sur les chantiers de l’APEC 2027

Le maintien des travaux pendant le Nouvel An lunaire permet de profiter des plus belles journées de météo favorable afin d’accélérer l’avancement des ouvrages destinés à servir l’APEC 2027.

Selon le groupe Sun Group, durant les congés du Nouvel An lunaire 2026, plus de 2.600 ouvriers sont restés sur les chantiers liés à l’APEC 2027 pour travailler sans interruption.

Une main-d’œuvre mobilisée en nombre

Au projet d’extension de l’Aéroport international de Phu Quôc, plus de 1.447 ouvriers et 150 cadres techniques appartenant aux entreprises de construction, aux unités de supervision et à la direction du projet ont poursuivi les travaux.

Ce projet d’extension figure parmi les grands projets nationaux au service de l’APEC 2027, avec un calendrier particulièrement exigeant et une échéance fixée au 31 décembre 2026. Ainsi, durant les vacances du Nouvel An lunaire, les travaux se sont poursuivis avec une force de travail importante.

Par ailleurs, sur le chantier du Centre de conférences et d’expositions APEC et du théâtre polyvalent, les entreprises ont maintenu une activité continue pendant le Têt avec près de 1.000 travailleurs mobilisés.

Durant cette période, les travaux se concentrent principalement sur les structures brutes, afin de préparer le terrain et de respecter le calendrier pour l’installation des charpentes métalliques lors de la phase suivante. Grâce au renforcement des effectifs et à l’organisation d’heures supplémentaires continues, quatre travées de charpente métallique devraient être montées pour le Centre de conférences et d’expositions, réduisant ainsi de manière significative la durée globale du projet.

En outre, le projet de la route provinciale 975 - reliant l’Aéroport international de Phu Quôc au Centre de conférences et d’expositions APEC sur une distance de 17,7 km - mobilise également 84 personnels issus de trois entreprises de construction.

L’effervescence des projets APEC 2027

Selon Nguyên Tiên Hop, directeur adjoint du Comité exécutif des projets PPP APEC 2027 du groupe Sun Group, de nombreux travaux sont menés simultanément : décapage organique sur 12,5 des 19,26 km prévus, débroussaillage sur 15,5 km, démolition d’anciens trottoirs, terrassement et remblayage de la plateforme routière.

Les équipes procèdent également au déploiement des engins sur les ponts n°1 et n°3, à l’installation des galeries techniques et des systèmes de drainage des eaux pluviales, ainsi qu’aux travaux de terrassement et à la mise en place des couches de fondation en grave concassée.

"Le maintien des travaux pendant le Têt permet de profiter des meilleures conditions météorologiques pour accélérer l’avancement du projet. Cela contribue aussi à renforcer l’esprit et la motivation des cadres et employés du pôle construction de Sun Group ainsi que des entreprises partenaires, créant ainsi un élan dès la reprise après le Têt, sans perdre un seul jour. Le fait que nos équipes travaillent sans interruption pendant le Têt témoigne également de la dynamique et de la ferveur qui règnent sur les chantiers de l’APEC 2027 - un projet national majeur à Phu Quôc", a déclaré M. Hop.

Sur le chantier du Centre de conférences et d’expositions APEC, Lê Hoàng Minh (33 ans, originaire de la province d'An Giang) confie travailler à Phu Quôc depuis plus de six mois comme ouvrier du bâtiment. "Beaucoup de collègues restent travailler pendant le Têt, alors j’ai décidé de rester aussi. Je suis célibataire, j’en profite pour travailler et gagner davantage", explique-t-il.

Lê Thi Hang (58 ans, originaire de Dông Thap) a elle aussi choisi de rester sur le chantier et de célébrer le Têt avec ses collègues.

