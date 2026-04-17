Les pousses de bambou des femmes de Xuân Nha conquièrent le marché

Soutenu par le gouvernement australien via le projet GREAT, le sous-projet de développement de la filière de pousses de bambou de Son La a permis de créer à la commune de Xuân Nha une zone de bambou bát độ intégrée à une chaîne de transformation et de commercialisation. Ce modèle assure des revenus stables, renforce la participation des femmes des minorités ethniques et favorise l’accès des produits de pousses de bambou au marché.

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Dans l’atelier de transformation de la coopérative de production et de transformation des pousses de bambou Tân Xuân, à Xuân Nha, les membres s’affairent à emballer les produits pour honorer les commandes. L’atmosphère de travail intense et professionnelle reflète un changement clair dans les méthodes de production des habitants locaux.

Autrefois, les habitants cueillaient principalement les pousses de bambou sauvage dans la forêt, produisaient de façon artisanale et dépendaient entièrement des commerçants, ce qui rendait leurs revenus instables.

En l’absence de processus de transformation et de conservation structurés, à certaines périodes les pousses de bambou ne pouvaient pas être vendues, entraînant du gaspillage et affectant les moyens de subsistance à long terme.

L’exploitation spontanée a également réduit les ressources naturelles en pousses de bambou, alors que les habitants n’avaient pas encore de stratégie de développement durable.

Née et ayant grandi au village de Buot, commune de Xuân Nha, Hà Thi Cuc comprend bien ces difficultés. Autrefois, à chaque saison de pousses de bambou, elle et de nombreuses femmes du village devaient marcher des heures dans la forêt pour cueillir, puis porter pour les transformer manuellement.

Construire une zone de matières premières stable

e travail était lourd et les revenus instables ; certaines années, même avec une bonne récolte, le prix était bas et de nombreuses familles devaient vendre à bas prix ou ne pas vendre du tout. Voyant qu’il était nécessaire de changer pour améliorer leur vie, en 2023, elle a rejoint la coopérative Tân Xuân et a été élue directrice.

Dans le but de construire une zone de matières premières stable, Mme Cuc et les membres se sont concentrés sur la mobilisation des habitants pour convertir des terres peu productives en plantations de bambou bát độ - une espèce à haut rendement, adaptée aux conditions locales et favorable à la transformation. Au début, de nombreux ménages étaient réticents en raison de l’investissement et du temps d’attente pour la récolte. Cependant, avec le soutien en semences, techniques et l’engagement de la coopérative à acheter la production, les habitants ont progressivement participé.

La coopérative compte actuellement 9 membres, dont 5 sont actifs régulièrement. En 2025, environ 50 tonnes de bambou frais ont été récoltées et chaque membre a généré un revenu d’environ 10 millions de dôngs. Aujourd’hui, la zone de bambou bát độ à Xuân Nha couvre près de 150 ha, créant une base pour le développement de la production commerciale.

Un tournant important a été la participation de la coopérative au sous-projet de développement de la filière de pousses de bambou de Son La financé par le gouvernement australien via le projet GREAT, avec l’appui technique de la société de conseil en solutions agricoles et touristiques (CRED TAC).

Grâce à ce sous-projet, la coopérative a bénéficié d’un soutien pour construire l’atelier, investir dans des équipements de transformation tels que des marmites améliorées, des machines à vide, des cuves de fermentation ; elle a également été formée aux techniques de culture, d’entretien, de récolte et de transformation du bambou selon les normes. Ainsi, la coopérative a progressivement renforcé sa capacité de transformation et garanti une qualité homogène conforme aux exigences des entreprises.

"L’avantage de la coopérative est d’avoir été soutenue par le projet depuis le début et jusqu’à maintenant. De plus, nous avons le soutien des autorités locales. Tous nos membres sont des femmes issues de minorités ethniques, ce qui limite leur accès aux sciences et techniques. Nous cultivions et entretenions le bambou selon des méthodes traditionnelles. Le projet a organisé des formations sur la culture et la production selon les procédés standard. Nous avons également été formées au marketing et à la vente via Facebook et Zalo", a révélé Mme Cuc.

Emplois réguliers pour de nombreux habitants locaux

Au-delà du renforcement de la capacité de production, la coopérative a pris l’initiative de développer la commercialisation. Après des mises en relation, elle a signé un contrat d’achat à long terme avec la société Yên Thành (province de Lào Cai) pour les pousses de bambou transformées, assurant un débouché stable pendant 30 ans. Sur cette base, la coopérative a élaboré un plan de production, d’achat de matières premières et d’organisation de la transformation selon les commandes.

En développant activement la zone de matières premières et en améliorant la capacité de transformation, la production de la coopérative a rapidement augmenté chaque année : 7 tonnes en 2023, 24 tonnes en 2024, et plus de 50 tonnes en 2025, soit plus de 7 fois le volume initial.

Avec l’expansion de la production, la coopérative crée des emplois réguliers pour de nombreux habitants locaux, principalement des femmes issues de minorités ethniques. Chaque mois, elle offre du travail à des dizaines de personnes dans l’atelier et pour les étapes d’achat, transport et préparation. En plus des revenus issus de la vente du bambou, les habitants bénéficient d’un revenu supplémentaire en travaillant à l’atelier, contribuant à améliorer la vie familiale.

"Autrefois, notre famille cultivait principalement du maïs et du manioc, avec des revenus faibles et instables. Après avoir reçu des semences de bambou bát độ et une formation technique, nous avons converti nos terres à la culture du bambou et rejoint la coopérative. En 2025, nous avons récolté plus de deux tonnes de pousses de bambou fraîches, générant près de 10 millions de dôngs. De plus, je travaille à l’atelier, assurant un revenu stable et améliorant progressivement notre vie", a confié Dinh Thi Hanh, membre de la coopérative Tân Xuân.

Giàng A Ky, président du Comité populaire de la commune de Xuân Nha, a indiqué que le développement de la zone de bambou bát độ liée à la transformation "a contribué à changer les méthodes de production : passer de la cueillette sauvage à la culture et transformation durable". Résultat notable : le rôle des femmes dans le développement économique a été renforcé.

Dans la coopérative Tân Xuân, les femmes représentent la majorité de la main-d’œuvre et participent à des étapes importantes telles que la gestion de la production, le contrôle qualité et la transformation, améliorant ainsi leur capacité et leur confiance pour participer à la production et au développement économique familial.

Selon les objectifs du sous-projet de développement de la filière de pousses de bambou, pour la période 2024-2027, le programme vise à construire des zones de matières premières à grande échelle, améliorer les revenus d’environ 5.000 ménages et former techniquement environ 7.200 agriculteurs dans la province de Son La, en donnant la priorité aux femmes pour renforcer leur rôle économique et promouvoir l’égalité des genres.

Pour la coopérative Tân Xuân, il s’agit de continuer à étendre la zone de matières premières, améliorer la qualité des produits et investir dans de nouveaux équipements, tout en formant la population, en particulier les femmes, pour renforcer leur capacité de production et leur participation à la chaîne de valeur.

D’une production artisanale dépendante de la cueillette sauvage, les habitants de Xuân Nha sont progressivement passés au développement de zones de matières premières et à la production selon une chaîne de valeur.

Avec le soutien du projet GREAT et l’initiative de la coopérative, les pousses de bambou sont devenues un moyen de subsistance stable, ouvrant la voie à un développement durable, améliorant la vie des habitants et permettant aux produits de pousses de bambou de Son La de s’affirmer progressivement sur le marché.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN