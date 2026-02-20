Accélérer les travaux des projets d'autoroutes à Lang Son et Cao Bang

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté les chantiers des autoroutes Huu Nghi - Chi Lang et Dông Dang - Trà Linh le 20 février (4 e jour du premier mois lunaire de l'Année du Cheval), encourageant les ouvriers et les incitant à accélérer les travaux.

Photo : VNA/CVN

Le projet d'autoroute Huu Nghi - Chi Lang, longue de 60 km, constitue le premier tronçon de l’axe Nord - Sud oriental. Traversant sept quartiers et communes de la province de Lang Son, elle relie directement trois postes-frontières internationaux majeurs : Huu Nghi, Côc Nam et Tân Thanh. Lancé le 21 avril 2024, ce projet représente un investissement total de 11.808 milliards de dôngs (455,6 millions de dollars). À ce jour, plus de 3.200 travailleurs et 1.200 engins sont mobilisés sur plus de 150 fronts de chantier. Le volume des travaux réalisés atteint environ 63% de la valeur contractuelle, avec 50 des 59 km déjà ouverts de manière partielle.

Le projet d'autoroute Dông Dang - Trà Linh s’étend sur 121 km et est mis en œuvre en deux phases sous forme de partenariat public-privé (PPP), pour un investissement total de 25.550 milliards de dôngs. La première phase, d'une longueur de plus de 93 km, comprend deux tunnels et 64 viaducs. Elle est réalisée à 65% du montant du contrat, avec 85 km techniquement raccordés. La deuxième phase, entamée le 19 août 2025, prévoit l’élargissement du tronçon initial ainsi que la construction de près de 28 km supplémentaires jusqu’au poste-frontière de Trà Linh, pour un investissement de plus de 12.000 milliards de dôngs. La mise en œuvre simultanée des deux phases a permis de réaliser des économies de plus de 500 milliards de dôngs.

Développement des infrastructures

Constatant les progrès significatifs sur les chantiers, le chef du gouvernement a salué les efforts des investisseurs, des entrepreneurs - notamment le groupe Dèo Ca - ainsi que des ingénieurs et des ouvriers.

Il a souligné que le développement des infrastructures est une condition essentielle à la croissance socio-économique, précisant que les autoroutes amélioreront la connectivité de Lang Son et de Cao Bang, en particulier avec les postes frontières vers la Chine, stimulant ainsi le commerce, l'investissement et le tourisme et créant de nouvelles opportunités pour les populations locales.

Le Premier ministre a offert des cadeaux du Têt aux habitants participant aux projets, les remerciant d'avoir cédé leurs terrains et soutenu la construction. Il a exprimé l'espoir qu'ils continueraient à soutenir les projets et à exploiter les nouveaux espaces constructibles créés par les axes routiers.

Lors de sa visite sur le chantier, où il a présenté ses vœux de Nouvel An aux ingénieurs et aux ouvriers, il a salué leur dévouement à travailler pendant les fêtes et a appelé toutes les parties prenantes à maintenir cet esprit de travail acharné, en organisant des équipes travaillant 24h/24 et en concentrant leurs efforts sur la mise en service des deux autoroutes d'ici le 30 avril, date qui marquera le 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale ainsi que le 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Premier ministre a tenu une réunion de travail avec les responsables des ministères, des agences, des investisseurs et des entreprises de construction de la commune de Dông Khê, dans la province de Cao Bang, afin d'examiner l'avancement des projets d'autoroutes Huu Nghi - Chi Lang et Dông Dang - Trà Linh.

Sur la base des propositions des ministères, des autorités locales, des investisseurs et des entrepreneurs, il a donné son accord de principe pour l'allocation de fonds aux deux projets et a chargé le ministère des Finances d'examiner d'urgence et de proposer aux membres permanents du gouvernement des mesures pour mobiliser et équilibrer les financements provenant de diverses sources.

S’inspirant de l’esprit de la bataille historique de Dông Khê (1950), le Premier ministre a proposé de créer un commandement pour la "Campagne Dông Khê 2026", dont l'objectif est d'achever les deux autoroutes en 85 jours et 85 nuits. Ce commandement sera chargé d'examiner les plans, d'élaborer des programmes d'action, d'ajuster les échéances critiques et de mettre en œuvre des mesures pour accélérer les travaux.

Concernant le projet d'investissement dans l'autoroute Bac Kan - Cao Bang, le Premier ministre a insisté sur le fait que la construction doit être achevée dans un délai de trois ans. Selon lui, il s'agit d'un projet clé qui devrait contribuer de manière significative au développement socio-économique de toute la région.

Dans l'après-midi du même jour, le Premier ministre s’est rendu dans une zone de réinstallation à Dông Khê, province de Cao Bang, pour rencontrer les habitants déplacés par le projet, réaffirmant que l’objectif du Parti et de l’État est de garantir l’indépendance, la souveraineté et le bien-être du peuple.

Il a enfin visité le poste-frontière de Tân Thanh, dans la province de Lang Son, saluant les forces compétentes pour avoir assuré la fluidité des échanges pendant le Têt et appelant à poursuivre la construction d’un poste-frontière intelligent, d'une frontière de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement, contribuant au renforcement des relations Vietnam - Chine.

VNA/CVN