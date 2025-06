La réorganisation de l’appareil politique: d’une administration passive à une gouvernance proactive

Clôturée le 15 juin, la conférence nationale sur l’édification du Parti et la gouvernance locale a vu le Premier ministre Pham Minh Chinh appeler à une administration proactive, axée sur la création de valeur et le service aux citoyens, en vue de la fusion prochaine des provinces et villes.

>> Adoption d’une résolution sur la réorganisation des unités administratives de niveau provincial

>> Réorganisation des collectivités locales à deux niveaux : le PM appelle à l'unité et à l'action commune

>> La réorganisation des unités administratives de niveau provincial, une décision historique

Photo : VNA/CVN

La conférence nationale de formation sur l’édification du Parti, la gestion publique et le fonctionnement du Front de la Patrie et des organisations sociopolitiques au niveau communal s’est achevée dimanche 15 juin. Afin d’assurer la fluidité du fonctionnement de l’appareil administratif dans les provinces et villes fusionnées à compter du 1er juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance du passage d’une administration passive et rigide à une gouvernance proactive, orientée vers la création de valeur et le service aux citoyens.

Le Vietnam engage une réforme en profondeur de l’appareil politique dans le but de renouveler les moteurs de développement et de croissance, tout en stimulant de nouveaux. Le gouvernement s’est fixé pour objectif que, d’ici au 30 juin, l’ensemble du pays annonce officiellement la mise en place d’un système de gouvernance locale à deux niveaux, opérationnel à partir du 1er juillet.

D’une gouvernance passive à une gouvernance proactive

Cette réforme structurelle ne vise pas seulement à créer de nouveaux espaces de développement, avec des leviers plus larges, plus puissants et plus intégrés. L’enjeu principal est de transformer l’appareil politique, de passer d’une gouvernance passive à une approche proactive, en allant directement au contact des citoyens et des entreprises pour comprendre leurs préoccupations et y apporter des réponses adaptées, comme l’a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

"Il s’agit là de l’enjeu crucial de cette réforme structurelle de l’appareil administratif. La communauté internationale y porte une attention particulière, notamment les pays d’Asie du Sud-Est, les pays du Golfe et plusieurs grandes puissances, dans un contexte où le Vietnam n’a jamais disposé d’un tel potentiel, d’un tel statut et d’un tel prestige sur la scène internationale. Bien entendu, les effets concrets de cette réorganisation sur le développement socioéconomique devront encore être évalués dans le temps."

Photo: VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement, une gouvernance proactive, au service du peuple, doit être proche de la population. Le Parti, les autorités locales et le Front de la Patrie doivent renforcer leur présence sur le terrain afin d’écouter les citoyens, proposer des solutions adaptées à la réalité et aux aspirations du peuple, et ainsi améliorer la qualité des services publics. Il a exprimé son souhait de voir les administrations locales à deux niveaux opérer une véritable transformation, tout en exhortant les instances centrales à évoluer dans un même esprit.

"Les organes centraux doivent se recentrer sur les fonctions essentielles de la gestion publique: définir les grandes orientations stratégiques, élaborer des plans d’aménagement et de développement, bâtir un cadre institutionnel et juridique propice à la croissance, concevoir des politiques efficaces pour mobiliser les ressources, mettre en place des mécanismes de contrôle, d’inspection et de régulation du pouvoir, et enfin, assurer un suivi rigoureux des pratiques sur le terrain afin de valoriser les modèles performants et de lever les freins au développement."

Accélérer la décentralisation et la délégation de pouvoirs aux autorités locales

Lors de cette conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné la nécessité de renforcer la décentralisation et la délégation de pouvoirs aux autorités locales. Il s’agit là de l’expression la plus concrète d’un modèle de gouvernance proactive et créatrice. Dans cette approche, l’État ne centralise plus le pouvoir au niveau national, mais le transfère aux échelons locaux, afin de rapprocher l’administration des citoyens, mieux comprendre leurs besoins et réagir plus rapidement aux réalités du terrain.

Les ministères et organes compétents ont soumis au gouvernement l’adoption de 28 décrets portant sur la décentralisation, la délégation de pouvoirs et la répartition des compétences en fonction des secteurs tels que la justice, la gestion fiscale, la gestion et l’utilisation des biens publics, les affaires ethniques, les croyances et les religions. L’adoption de ces 28 décrets marque un tournant historique dans l’effort de modernisation de la gouvernance. Au-delà de la réponse aux dysfonctionnements actuels de l’appareil administratif, cette initiative pose les fondations d’un modèle de gestion publique plus moderne, plus efficace et à l’écoute des citoyens. Selon les experts, si elle réussit, cette réforme constituera une première étape vers un modèle de gouvernance locale à deux niveaux solide, permettant de renforcer les capacités de gestion à la base, là où les citoyens sont en contact direct avec l’administration.

Le Parti communiste du Vietnam n’a d’autre objectif que de conquérir l’indépendance et la liberté pour la nation, de défendre fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, et d’assurer au peuple une vie prospère et heureuse. La réorganisation en cours de l’appareil administratif vise à créer une synergie nationale, au service du développement du pays.

VOV/VNA/CVN